عودة ربع مليون نازح إلى شمال غزة عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين

أفادت مصادر طبية فلسطينية، بعودة ربع مليون نازح إلى شمال غزة عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين، بحسب تصريحات تلفزيونية.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، بأن مصلحة السجون الإسرائيلية تلقت أوامر بالإفراج عن أسرى أمنيين ضمن صفقة التبادل مع حماس.

وذكرت يديعوت أحرونوت، بأنه بدأ نقل الأسرى الأمنيين من 5 سجون إلى مرافق الإفراج المخصصة، موضحة أن صفقة التبادل تشمل الإفراج عن نحو 250 أسيرا محكوما بالمؤبد و1,700 من غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر

يأتي ذلك في إطار تنفيذ اتفاق غزة، الذي جرى التفاوض بشأنه في شرم الشيخ الأسبوع الماضي، والذي ينص على وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين من قبضة فصائل المقاومة الفلسطينية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن عن خطته للسلام المكونة من 20 نقطة ذات الصلة بالعدوان على غزة والمستمر منذ السابع من أكتوبر 2023 وتسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين بالإضافة إلى تدمير شتى مناطق القطاع.