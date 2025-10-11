قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
AFB: وقوع 30 قتيلا في هجوم بمسيرة على الفاشر غرب السودان
بعد مقتـ ل21 شخصا.. الأمم المتحدة تحث أمريكا على ضبط النفس مع تصاعد التوتر مع فنزويلا
الرئيس السيسي: فوز العناني يجسد التقدير الدولي لإرث مصر وإسهاماتها الفكرية
الصناعة: طرح 386 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري بـ12 مجمعاً في 11 محافظة
المكتب الحكومي بغزة: الاحتلال دمر 300 ألف وحدة سكنية وهجر مليوني إنسان قسرا
تراجع أسعار الأرز في الأسواق.. والشعبة تكشف عن مفاجأة الفترة المقبلة
المكتب الحكومي بغزة: الاحتلال دمر 300 ألف وحدة سكنية وهجر مليوني إنسان قسرا
عودة ربع مليون نازح إلى شمال غزة عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين
بينهم 7 أجانب.. سقوط عصابة مخدرات بحوزتها حشيش وإكستاكسى بـ 127 مليون جنيه
تجربة الوجوه الجديدة.. حسام حسن يُجهز المنتخب لكأس الأمم الإفريقية |فيديو
مدبولي: الجولات الميدانية تهدف لإزالة العراقيل والمعوقات أمام المشروعات الجاري تنفيذها
تأسيس شركات.. البنك المركزي يعلن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عودة ربع مليون نازح إلى شمال غزة عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين

عودة النازحين الفلسطينيين
عودة النازحين الفلسطينيين
ناصر السيد

أفادت مصادر طبية فلسطينية، بعودة ربع مليون نازح إلى شمال غزة عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين، بحسب تصريحات تلفزيونية. 

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، بأن مصلحة السجون الإسرائيلية تلقت أوامر بالإفراج عن أسرى أمنيين ضمن صفقة التبادل مع حماس.

وذكرت يديعوت أحرونوت، بأنه بدأ نقل الأسرى الأمنيين من 5 سجون إلى مرافق الإفراج المخصصة، موضحة أن صفقة التبادل تشمل الإفراج عن نحو 250 أسيرا محكوما بالمؤبد و1,700 من غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر

يأتي ذلك في إطار تنفيذ اتفاق غزة، الذي جرى التفاوض بشأنه في شرم الشيخ الأسبوع الماضي، والذي ينص على وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين من قبضة فصائل المقاومة الفلسطينية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن عن خطته للسلام المكونة من 20 نقطة ذات الصلة بالعدوان على غزة والمستمر منذ السابع من أكتوبر 2023 وتسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين بالإضافة إلى تدمير شتى مناطق القطاع.

ربع مليون نازح شمال غزة مصلحة السجون الإسرائيلية تنفيذ اتفاق غزة العدوان الإسرائيلي على غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

بقوة 7.8ريختر .. زلزال عنيف يضرب ممر دريك وتحذيرات من تسونامي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار السجائر

ترقب لموعد أول زيادة.. أسعار السجائر المحلي والمستورد اليوم السبت 11 أكتوبر 2025

صفارات الإنذار

صافرات الإنذار تدوي بمستوطنة عيلي هزاف.. والاحتلال يقتحم قرية المغير

كريم عبد العزيز وإياد نصار

إياد نصار وكريم عبد العزيز يحتفلان بزفاف ابنة الشهيد محمد مبروك| صور

حسام حسن

حسام حسن يرد على رسالة كولر بعد تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 11-10-2025

اسعار النفط

ترامب : سعر النفط سيصل إلى أقل من دولارين للجالون قريبا

ترشيحاتنا

"مجالس الذاكرين" في مختلف المحافظات

الأوقاف تنظم 2963 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" لتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي الديني

ندوة علمية للأطفال بأحد المساجد

الأوقاف تعقد 27 ندوة علمية للأطفال ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»

القوافل الدعوية

الأوقاف تطلق قوافل دعوية موسعة إلى مختلف محافظات الجمهورية

بالصور

فى عيد ميلاده.. عمرو دياب قصة نجاح من الشرقية إلى العالمية

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

لوك كاجوال.. داليا البحيري تبهر متابعيها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فستان ناعم .. مي حلمي تستعرض رشاقتها

مي حلمي
مي حلمي
مي حلمي

فيديو

طلاب ولعوا شارع كامل

طلاب ولعوا شارع كامل.. هزار قلب كارثة في التجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد