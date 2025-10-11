مستشار ترامب: نثمن جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة.. واتفاق شرم الشيخ يفتح باب الأمل لسلام دائم

مستشار الرئيس الأمريكي:

- اتفاق شرم الشيخ سيفتح باب الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط ويطوي صفحة عقود طويلة من الصراعات

- آمل أن يفوز ترامب بجائزة نوبل للسلام العام المقبل

- العلاقات الأمريكية -الأوروبية جيدة ومثمرة وإن شابها تباين في الرؤى

ثمن مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق الأوسط، جهود مصر للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.. مؤكدا أن "اتفاق السلام" الذي سيوقع في مدينة شرم الشيخ سيفتح باب الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط بأكملها.



وقال بولس - في مقابلة مع شبكة "يورو نيوز" خلال تواجده في بروكسل للمشاركة في اجتماعات تنسيقية لدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة - إن الزيارة التي سيقوم بها الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع لمنطقة الشرق الأوسط لكي يشهد توقيع "اتفاق السلام" يعد إنجازا حقيقيا نجح في تحقيقه بدعم كامل من العالم العربي والإسلامي والأوروبي.



وأضاف أن "اتفاق السلام" الذي سيوقع في شرم الشيخ سيفتح باب الأمل لإحلال السلام الشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط، ويطوي صفحة عقود طويلة من الصراعات في هذا الجزء من العالم.. وتابع "سيتم إرسال 200 من جنودنا الأمريكيين إلى إسرائيل لمراقبة التزام كافه الأطراف بما اتفقوا عليه لضمان استقرار الأوضاع".



وأعرب مستشار الرئيس الأمريكي عن شعوره بالإحباط؛ بسبب عدم فوز ترامب بجائزة نوبل للسلام هذا العام.. مؤكدا أنه كان يستحق استحقاقا مطلقا الفوز بجائزة نوبل للسلام.



وقال إن الرئيس ترامب يستحق عن جدارة أن يفوز بجائزة نوبل للسلام.. مضيفا "يكفي أنه هو من أطفأ نيران الحرب في غزة".

وأضاف بولس: "لا أجد مبررا لمن يقولون أن ترشيحات نوبل هذا العام قد بدات إجراءاتها في عام 2024، ومن غير المستبعد أن يحصل ترامب على جائزة نوبل للسلام في العام 2026، وأؤكد لهم أن ذلك لا يعد عذرا مقبولا".. وتابع قائلا: "إذا كان أحد في العالم يستحق هذا العام جائزة نوبل للسلام فانه بلا شك الرئيس ترامب، وآمل أن يكون ترامب هو الفائز بها في العام المقبل".

وحول العلاقات الأمريكية - الأوروبية.. قال مستشار الرئيس الأمريكي "إنها علاقات جيدة ومثمرة حتى وإن شابها بعض من التباين في الرؤى بين واشنطن وبروكسل.. فهذا أمر طبيعي".



مسعد بولس هو رجل أعمال أمريكي من أصل لبناني ومستشار رفيع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما تربطه علاقات عائلية حيث يُعد والد مايكل بولس زوج تيفاني ترامب ابنة الرئيس الحالي.​



وُلد مسعد بولس عام 1971 في قرية كفرعقا بقضاء الكورة في لبنان، وينتمي لعائلة يونانية أرثوذكسية. انتقل في سن المراهقة إلى ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، والتحق بجامعة هيوستن، وتخرّج منها بشهادة في القانون وإدارة الأعمال، وأصبح مواطناً أمريكياً.​



شغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة SCOA Nigeria PLC المتخصصة في بيع الشاحنات والمعدات الثقيلة في نيجيريا، وهي فرع لمجموعة فادول.​

برز للواجهة الإعلامية في عام 2018 عندما بدأ ابنه مايكل بولس في مواعدة تيفاني ترامب.​

في ديسمبر 2024، تم تعيينه مستشاراً لشؤون العرب والشرق الأوسط لدى الرئيس ترامب، ثم في أبريل 2025 أصبح مستشاراً رفيعاً لشؤون إفريقيا كذلك.



