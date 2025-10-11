وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يناقشان تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة

قالت وزارة الخارجية، في بيان لها، إنه جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مع ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكى، أمس الجمعة 10 أكتوبر 2025.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين ناقشا الأوضاع فى المنطقة والتطورات الإيجابية على صعيد القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لإنهاء الحرب فى قطاع غزة، والتنسيق والتعاون المتميز القائم بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وقد ناقش الوزيران بشكل مستفيض تفاصيل الترتيبات الخاصة بقمة شرم الشيخ التى ستعقد برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس دونالد ترامب، بما فى ذلك الترتيبات الموضوعية الخاصة بالقمة.

كما بحث الوزيران المشاركة الدولية فى قمة شرم الشيخ، فضلا عن ترتيبات تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق.

وقد اعتبر وزير الخارجية الأمريكى قمة شرم الشيخ حدثا تاريخيا فريدا من نوعه.

وأشاد بالدور المتميز والريادي الذى يضطلع به الرئيس عبد الفتاح السيسى والدولة المصرية، والذى ساهم فى التوصل لهذا الاتفاق التاريخى.

من جانبه، أشار الوزير عبد العاطى إلى التقدير البالغ الذى يكنه رئيس الجمهورية للرئيس الأمريكى ولخطة السلام التى طرحها، مؤكدا أهمية متابعة وتنفيذ الاتفاق على الأرض سواء خلال المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية، منوها إلى أن الاتفاق يبث الأمل لشعوب المنطقة، خاصة الشعب الفلسطينى.

وأكد وزير الخارجية أن هذه التطورات البناءة والإيجابية تجسد القيم والأهداف المشتركة التى تجمع مصر والولايات المتحدة، والتى تستند إلى ضرورة اللجوء للحلول السلمية لتسوية النزاعات بدلا من الوسائل العسكرية، مشددا على أن تسوية القضية الفلسطينية وتجسيد حل الدولتين سيحقق الاستقرار والسلام والأمن المنشود بالمنطقة.