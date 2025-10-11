وفاة طفلة صغيرة في غزة بسبب نقص المستلزمات الطبية الأساسية

كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن الانهيار الشبه كامل في للقطاع جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 24 شهرا، حيث أكد المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة، الدكتور منير البرش أن المنشآت الصحية والمستشفيات تعرّضت لتدمير واسع ما تسبب في نقص حاد بالأدوية والمعدات الطبية الحيوية.

وقال المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة في تصريحات تلفزيونية أن طفلة صغيرة توفيت اليوم بسبب عدم توفر المستلزمات الطبية الأساسية لإنقاذ حياتها.

وأوضح البرش أن قطاع غزة في حاجة ماسة إلى قوافل إمداد طبية مستمرة ودخول أطباء متخصصين لمعالجة الجرحى والمصابين، إلى جانب ضرورة توفير مياه الشرب وإدخال مولدات كهربائية للمستشفيات التي تعاني من انقطاع الكهرباء المتكرر.

وأشار إلى أن الوضع الإنساني كارثي ، موضحًا أن عدد المفقودين في القطاع بلغ نحو 10 آلاف شخص حتى الآن، فيما لا تزال العديد من الجثث تحت ركام المنازل التي دمّرها الاحتلال.

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإدخال المساعدات والمستلزمات الطبية ودعم طواقم الدفاع المدني في البحث عن الذخائر غير المنفجرة ورفع الأنقاض لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.