الزمالك يدرس نقل تدريبات الفريق لملعب النادي لتقليل التكاليف

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، إعادة الفريق الأول لكرة القدم للتدريبات على ملعب النادي، خلال الفترة المقبلة وذلك في إطار خطة لتقليل النفقات.

وتأتي هذه الخطوة في ظل رغبة الإدارة في ترشيد المصروفات، خصوصًا ما يتعلق بالمبالغ المالية التي تدفع نظير استخدام استاد الكلية الحربية كمقر لتدريبات الفريق.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الإدارة هذا الاقتراح مع كل من جون إدوارد المدير الرياضي، والبلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني، للوصول إلى القرار الأنسب الذي يخدم مصلحة الفريق فنيًا وإداريًا.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة ديكيداها الصومالي، يوم السبت 18 أكتوبر الجاري، في تمام السادسة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.