المنفى الذهبي.. بشار الأسد يعيش في برج فاخر بموسكو تحت رحمة بوتين
انتشال 11 جثمانا من مناطق متفرقة في قطاع غزة
وزير الرياضة يزور حسن شحاتة في المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية
أول قرار من حفيد الفايكنج قبل مواجهة الأهلي وبطل بوروندي بدوري الأبطال
أسفرت عن مصرع 23 شخصا.. طالبان تتبنى هجمات عنيفة في باكستان
طوله 90سم ..تفاصيل العثور على تمساح نيلي صغير بمنطقة حدائق الأهرام
بالإجماع.. انتخاب مصر رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية
حماس: لن نسلم سلاحنا بالكامل وسنمنحه إلى جيش دولة فلسطين
مصدر يكشف موقف ثنائي هجوم الزمالك من لقاء ديكيداها الصومالي
مؤسسات إعلامية دولية تطالب إسرائيل بالسماح للصحفيين بدخول غزة
نادي الزوراء العراقي يعلن التعاقد مع عماد النحاس.. تعرف على موعد وصوله
شتاء مختلف يلوح في الأفق... هل تعود ظاهرة النينيا هذا العام؟
رياضة

الزمالك يدرس نقل تدريبات الفريق لملعب النادي لتقليل التكاليف

منتصر الرفاعي

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، إعادة الفريق الأول لكرة القدم للتدريبات على ملعب النادي، خلال الفترة المقبلة وذلك في إطار خطة لتقليل النفقات.

وتأتي هذه الخطوة في ظل رغبة الإدارة في ترشيد المصروفات، خصوصًا ما يتعلق بالمبالغ المالية التي تدفع نظير استخدام استاد الكلية الحربية كمقر لتدريبات الفريق.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الإدارة هذا الاقتراح مع كل من جون إدوارد المدير الرياضي، والبلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني، للوصول إلى القرار الأنسب الذي يخدم مصلحة الفريق فنيًا وإداريًا.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة ديكيداها الصومالي، يوم السبت 18 أكتوبر الجاري، في تمام السادسة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

