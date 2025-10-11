قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكاية مليون جنيه ملهاش صاحب في زفتى بالغربية | تفاصيل

شهدت قرية دهتورة التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية حالة من الدهشة والاستغراب بين صفوف الأسر والعائلات عقب عثور سائق توك توك على حقيبة تحوي مبلغ مالي يصل قيمته تقريبا إلي مليون جنيه فضلا عن استمرار مشايخ القرية وممثلي كبار العائلات البحث عن صاحب تلك الأموال لتسليمها إليه طوال أكثر من أسبوع علي الأكثر .

تفاصيل الواقعة 


وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك من أهالي زفتي عبر منشورات عديدة علي صفحات والجروب مواقع التواصل الاجتماعي سعيا في الوصول إلي صاحب المبالغ المذكورة الأمر الذي أثار شبهات حول مصدر تلك الأموال .
وأفاد المواطن جمال حرحش من أبناء قرية دهتورة بزفتي أن سائق توك توك شخص امين ومحافظ بالمبلغ المالي المذكور سعيا في اعادتهم إلي صاحبهم لافتا بقوله "الأهالي استعانوا بمنابر المساجد للوصول إلي صاحب المبلغ المالي ومازال البحث جاري طوال أكثر من أسبوع " .

مبلغ مالي كبير 


الجدير بالذكر أن الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية لم تتحرك حتي تلك اللحظة للبحث عن صاحب المبلغ المذكور وما زال سائق التوك توك يحتفظ بها داخل منزله لحين تحديد هوية صاحب حقيبة المبلغ المالي المشار إليه .

