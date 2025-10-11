قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الرئيس السيسي: فوز العناني يجسد التقدير الدولي لإرث مصر وإسهاماتها الفكرية

الرئيس السيسي يلتقي مدير اليونسيكو
الرئيس السيسي يلتقي مدير اليونسيكو
​كتب محمد عبد المنعم

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الدكتور خالد العناني، المدير العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدةللتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤونالمصريين بالخارج.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهل اللقاء بتجديد التهنئة للدكتور خالد العناني بمناسبة فوزه الساحق في انتخابات المجلس التنفيذي لليونسكو، وحصوله على تأييد ٥٥ من أصل ٥٧ دولة، وانتخابه مديرًا عامًا للمنظمة.

وأكد الرئيس أن هذا الفوز يُعد إنجازًا تاريخيًا يعكس المكانة الرفيعة التي تحظى بها مصر، ويجسد التقدير الدولي العميق لإرثها الحضاري وثقافتها العريقة وإسهاماتها الفكرية، فضلاً عن حضورها المؤثر في المحافل الإقليمية والدولية.

كما أعرب عن بالغ التقدير والامتنان للدول التي منحت مرشح مصر دعمها.

وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الدكتور خالد العناني عبّر من جانبه عن خالص شكره وامتنانه للرئيس على الدعم الكبير الذي حظي به من سيادته، ومن وزارة الخارجية وسفرائها ودبلوماسييها وبعثة مصر لدىاليونسكو واعضاء حملته للترويج للترشيح، وكذا الاجهزة الوطنية المعنية، والذي تُوّج بهذا الفوز التاريخي.

وأكدالدكتور العناني أن الثقة الدولية التي مُنحت له تُحمّله مسؤولية كبيرة، تستوجب منه العمل المتواصل لتعزيزالتعاون الدولي في سبيل حماية التراث الإنساني، ونشر المعرفة، وترسيخ قيم السلام والتعايش والتسامح بينمختلف الحضارات.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور العناني أشار إلى أن رؤيته للمرحلة المقبلة تهدف إلى تحقيق أهداف منظمةاليونسكو، وتفعيل دورها في مجالات اختصاصها.

في هذا السياق، شدد الرئيس على أهمية مواصلة التعاون الوثيق بين مصر ومنظمة اليونسكو في المجالات التعليمية والتربوية والثقافية، وفي جهود صون التراث الإنساني، مؤكداً التزام مصر بدعم أنشطة المنظمة ومبادراتهاالإنسانية، والعمل المشترك لمد جسور التواصل بين الثقافات والشعوب.

الرئيس السيسي خالد العناني اليونسيكو

