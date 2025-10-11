قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

انخفاض العقود الآجلة لفول الصويا والقطن والنحاس والقمح والنفط

الحرب التجارية مع الصين
الحرب التجارية مع الصين
أ ش أ

انخفضت العقود الآجلة لفول الصويا، موسعة خسائرها السابقة، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات إضافية على السلع الصينية وقال إنه "لا يوجد سبب" للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ.


وبحسب وكالة بلومبرج، ساهمت منشورات ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي في تضاؤل الآمال في اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين يمكن أن يستأنف صادرات فول الصويا الأمريكية المتوقفة، حيث ينشغل المزارعون بالحصاد بينما لا تزال صادراتهم الرئيسية مغلقة في السوق.


وانخفضت العقود الآجلة لفول الصويا في شيكاغو بنسبة 1.9٪ إلى 10.25 دولار للبوشل، لتصل إلى أدنى مستوياتها في الجلسة بعد المشاركات

 
كما انخفضت أسواق الأسهم والسلع الأخرى - من النفط إلى القمح والنحاس - بعد تصريحات الرئيس الأمريكي. 


وانخفضت العقود الآجلة للقطن إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل حيث أن التهديد المتجدد ضد الصين، وهي المشتري الرئيسي للقطن، سيؤثر بشكل أكبر على الطلب. 
واشترت الصين بالفعل قطنا أقل بكثير من الولايات المتحدة وسط انخفاض الطلب والتوترات التجارية.

وقال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية جديدة بنسبة 100% على الواردات الصينية "فوق أي رسوم جمركية تدفع حاليا"، بدءا من 1 نوفمبر المقبل، وأضاف أن بلاده ستفرض في الوقت ذاته ضوابط تصدير على "أي وكل البرمجيات الحيوية".


ويأتي إعلان ترامب بعد ساعات من تهديده بفرض "زيادة هائلة" في الرسوم الجمركية ردا على القيود الجديدة التي فرضتها الصين على تصدير المعادن النادرة، والتي تمثل نحو 70% من الإمدادات العالمية من هذه المعادن الحيوية، الضرورية لصناعات التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك السيارات والدفاع وأشباه الموصلات.


وكان ترامب قد ألمح أيضا إلى احتمال إلغاء لقائه مع الرئيس الصيني شي جين بينج خلال قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في كوريا الجنوبية، احتجاجا على القيود الجديدة التي فرضتها الصين.
وشكلت الصين نحو نصف صادرات الولايات المتحدة من فول الصويا في العام الماضي، بما قيمته أكثر من 12 مليار دولار.
 

فول الصويا العقود الآجلة الصين

