مئات القتلى والجرحى بسبب هجمات الدعم السريع على الفاشر
الأونروا: لدينا كمية غذاء تكفي سكان غزة 3 أشهر
مراسل "القاهرة الإخبارية": حركة العودة لمدينة غزة تتزايد رغم الدمار
المشاط: 4.5 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
القاهرة الإخبارية: مصر لم تتوقف عن إرسال المساعدات إلى قطاع غزة
قائمة الخطيب تواصل جولاتها الانتخابية بالأهلي
أول تعليق من ابنة إيناس الدغيدي بعد زواج والدتها فى سن الـ 70
رئيس الوزراء يتفقد مصنع ملابس جاهزة بالقليوبية
رئيس الوزراء يتفقد مدرسة "إيجيبت جولد" المتخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات
حماس: إسرائيل رفضت اطلاق سراح الطبيبين حسام أبو صفية ومروان الهمص
انخفاض العقود الآجلة لفول الصويا والقطن والنحاس والقمح والنفط
تحويلات مرورية بشارع الهرم لإصلاح كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي قطر 300 مم بالجيزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

المشاط: 4.5 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

خلال اللقاء
خلال اللقاء
هاجر رزق

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لمناقشة محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر والبنك، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية ودعم المشروعات التنموية في مختلف القطاعات خلال مشاركتها في فعاليات منتدى البوابة العالمية بالعاصمة البلجيكية بروكسل،. 

وأعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها الكبير لدعم  أوديل، المستمر للحكومة المصرية، مشيدة بالدور الفاعل للبنك كشريك تنمية رئيسي ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، موضحة أنه منذ عام 2012 أصبحت مصر دولة عمليات، وقد أسفر عن استثمارات تجاوزت 13.5 مليار يورو في 206 مشروعات، أكثر من 80% منها للقطاع الخاص.

وأشارت إلى أنه في عام 2024 حافظت مصر على مكانتها كأكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط للسنة السابعة على التوالي، حيث تم استثمار 1.5 مليار يورو في 26 مشروعًا دعمت جهود الدولة في تعزيز التمويل الأخضر ومشاركة القطاع الخاص.

ولفتت الوزيرة إلى أن برنامج «نُوَفّي» نجح في حشد التمويلات الميسرة لمشروعات الطاقة المتجددة في القطاع الخاص، حيث تمكن من حشد تمويلات بقيمة 4.5 مليار دولار لمشروعات الطاقة النظيفة، ما أتاح للقطاع الخاص تطوير مشروعات طاقة متجددة بقدرات إجمالية تصل إلى 5.2 جيجاوات، وهو ما يعكس نجاح مصر في جذب الاستثمارات الخاصة من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، من إجمالي 10 جيجاوات مستهدفة ضمن البرنامج. وفي هذا الصدد بحث الجانبان استعدادات انعقاد مؤتمر المناخ COP30 والأحداث المقرر تنظيمها لاستعراض مسيرة مصر في التحول الأخضر منذ 2022.

وأكدت أهمية الآلية التي تم توقيعها مؤخرًا مع وزارة المالية، التي يوفر من خلالها البنك الأوروبي، الدعم لتسريع وتيرة طرح مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

في سياق متصل، استعرضت «المشاط»، الملخص التنفيذي حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تسعى الدولة من خلالها لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة الداعمة للتصنيع والتصدير، من أجل التحول إلى نموذج اقتصادي يركز على الإنتاجية وقطاعات الاقتصاد الحقيقي.

وشددت على أن إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص، ركيزة أساسية للنموذج الاقتصادي الجديد، حيث تسعى الحكومة إلى إطلاق مؤشر من قبل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، من أجل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة بما يتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص. وفي هذا الصدد تناولت «المشاط»، التقدم المحرز في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات.

وشددت الوزيرة على التزام الحكومة بسقف سنوي محدد للاقتراض الخارجي، بما يتماشى مع معايير الاستدامة المالية والحدود الآمنة التي تحددها المؤسسات الدولية، مؤكدة أن لجنة الدين المُعاد هيكلتها برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تتابع بشكل دوري الالتزام بهذه الحدود بما يضمن إدارة رشيدة ومستدامة للدين الخارجي.

بروكسل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار نُوفّي القطاع الخاص التمويل الأخضر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

صفارات الإنذار

صافرات الإنذار تدوي بمستوطنة عيلي هزاف.. والاحتلال يقتحم قرية المغير

حسام حسن

حسام حسن يرد على رسالة كولر بعد تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

كريم عبد العزيز وإياد نصار

إياد نصار وكريم عبد العزيز يحتفلان بزفاف ابنة الشهيد محمد مبروك| صور

سعر الذهب

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر.. بكام عيار 21 ؟

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 11-10-2025

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 11-10-2025.. بكام الفراخ انهاردة؟

ارني سلوت

سيف زاهر : جماهير ليفربول تنتقد سلوت بسبب حسام حسن

أرشيفية

اليوم الرابع .. تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب وسط سرعة في الإجراءات

أرشيفية

الأونروا: أقل من 40% من مستشفيات غزة لا تزال تعمل.. وجميعها معطلة جزئياً

محافظ الإسماعيلية

الإسماعيلية تتصدر المشهد الاستثماري بفضل البنية التحتية وموقعها الاستراتيجي.. تفاصيل

بالصور

فى عيد ميلاده.. عمرو دياب قصة نجاح من الشرقية إلى العالمية

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

لوك كاجوال.. داليا البحيري تبهر متابعيها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

إيناس الدغيدي

بعد تجاوزها الـ 70... إيناس الدغيدي تفاجئ الجمهور بحفل زفافها

طلاب ولعوا شارع كامل

طلاب ولعوا شارع كامل.. هزار قلب كارثة في التجمع

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

