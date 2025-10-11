إهماله يسبب أمراضا خطيرة .. اعرف أعراض ارتفاع هرمون الكورتيزول

يعد ارتفاع هرمون الكورتيزول من أكبر المشكلات الصحية المسببة لمضاعفات عديدة حال إهمال علاجها مثل مرض السكري.

ووفقا لما جاء في موقع thriva نكشف لكم أهم أعراض ارتفاع الكورتيزول في الجسم.

أعراض ارتفاع مستوى الكورتيزول



التعرض المنتظم والمطول لمستويات عالية من الكورتيزول قد يُلحق ضررًا بجسمك ومع مرور الوقت، قد يُسبب ذلك متلازمة كوشينغ.

من أكثر علامات ارتفاع مستويات الكورتيزول شيوعًا:

زيادة الوزن خاصة حول معدتك وأعلى الظهر ووجه

تعب غير مبرر

الإصابة بالإعياء في كثير من الأحيان

حَبُّ الشّبَاب

تساقط الشعر

كدمات وبطء التئام الجروح

ضعف العظام

ضعف العضلات



انخفاض الرغبة الجنسية

ارتفاع نسبة السكر في الدم

فترات غير منتظمة

القلق والاكتئاب​

مشاكل النوم

صعوبة في التركيز

مضاعفات إهمال ارتفاع الكورتيزول



بمرور الوقت، قد يؤدي ارتفاع مستوى الكورتيزول إلى تعريضك لخطر الإصابة بأمراض القلب ، وهشاشة العظام ، والسكري ، ومشاكل المخ والأعصاب.