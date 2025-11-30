خبير عسكري: الدفاع الجوي المصري درع السماء جاهزية كاملة وقدرات ردع غير معلنة

أكد اللواء أحمد مجدي صادق، أحد قادة قوات الدفاع الجوي سابقًا، أن منظومة الدفاع الجوي المصري تعد من الأقوى عالميًا، بفضل امتلاكها تشكيلات متنوعة من أحدث الأسلحة المستوردة من عدة دول، إلى جانب العنصر البشري المؤهل الذي يمثل الركيزة الأساسية في قوة الجيش المصري.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، شدد اللواء صادق على أن قوات الدفاع الجوي في حالة استعداد قتالي دائم على مدار اليوم، منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية لحماية كل هدف مدني أو عسكري يمكن أن يتعرض لتهديد.

وأوضح أن ميدان الرماية التابع لقوات الدفاع الجوي يعد من الأفضل على مستوى العالم، حيث تجرى فيه تدريبات باستخدام ذخائر حية متوسطة وبعيدة المدى، ويتم تحليل نتائج كل تدريب بدقة بالغة لضمان أعلى مستويات الكفاءة.

وأشار إلى أن الميدان قادر على استيعاب عدة أنواع من الأسلحة التي تعمل في وقت واحد، في ظل منظومة متطورة تضمن التنسيق وإصابة الأهداف بدقة فائقة.

وأكد اللواء صادق أن «الردع غير المعلن» هو الأكثر تأثيرًا، ولهذا لا يتم الكشف عن كل أنواع الصواريخ والأسلحة خلال المناورات العسكرية؛ حفاظًا على سرية القدرات الواقعية للقوات.

وقال إن الثقة في المقاتل المصري كبيرة، فهو قادر على استخدام أحدث منظومات السلاح وتطويعها بكفاءة تضاهي الجيوش الكبرى.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على امتلاك الدفاع الجوي المصري منظومات متنوعة من الصواريخ والرادارات القادرة على التعامل مع أي تهديد منذ لحظة انطلاقه خارج حدود الدولة، مشيرًا إلى أن القوات تعمل وفق أعلى معدلات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر وسلامة أجوائها.