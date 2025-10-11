متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر.. بكام عيار 21 ؟

يبحث المواطنون عن سعر الذهب اليوم السبت في مصر، والذي شهد حالة من المتابعة من جانب محبي اقتناء المشغولات الذهبية بالاضافة الي المقبلين على الزواج.

سعر الذهب اليوم

وذلك في ظل استمرار المعدن الأصفر في الحفاظ على مكانته كأداة رئيسية للادخار وحفظ القيمة، سواء في السوق المحلي أو العالمي، باعتباره الملاذ الآمن في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي.

سعر الذهب اليوم

متوسط أسعار الذهب اليوم

وسجل متوسط أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بدون مصنعية ما يلي:

عيار 24 بلغ سعر البيع 6120 جنيها، وسعر الشراء 6097 جنيها، بينما سجل عيار 22 نحو 5610 جنيهات للبيع و5589 جنيها للشراء.



أما عيار 21، الأكثر تداولا في السوق، فقد سجل 5355 جنيها للبيع و5335 جنيها للشراء، في حين بلغ سعر عيار 18 نحو 4590 جنيها للبيع و4573 جنيها للشراء.



وسجل عيار 14 نحو 3570 جنيها للبيع و3557 جنيها للشراء، وعيار 12 نحو 3060 جنيها للبيع و3049 جنيها للشراء.



أما سعر الأونصة فبلغ 190353 جنيها للبيع و189642 جنيها للشراء، بينما سجل الجنيه الذهب 42840 جنيها للبيع و42680 جنيها للشراء، ووصل سعر الأونصة عالميا إلى 4018.22 دولار.

سعر الذهب أمس الجمعة في مصر

عيار 24: 6069 جنيها للبيع، و6034 جنيها للشراء

عيار 22: 5563 جنيها للبيع، و5531 جنيها للشراء

عيار 21: 5310 جنيهات للبيع، و5280 جنيها للشراء

عيار 18: 4551 جنيها للبيع، و4526 جنيها للشراء

عيار 14: 3540 جنيها للبيع، و3520 جنيها للشراء

عيار 12: 3034 جنيها للبيع، و3017 جنيها للشراء

الأونصة: 188754 جنيها للبيع، و187687 جنيها للشراء

الجنيه الذهب: 42480 جنيها للبيع، و42240 جنيها للشراء

الأونصة بالدولار: 3972.83 دولارا

تأثر أسعار الذهب

وتتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل اقتصادية رئيسية، أبرزها حركة الأونصة في البورصات العالمية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، إلى جانب السياسات النقدية وأسعار الفائدة.

كما تلعب معدلات التضخم دورا محوريا في تحديد اتجاهات الأسعار، إذ يدفع ارتفاع التضخم المستثمرين إلى التوجه نحو الذهب كملاذ آمن للحفاظ على القيمة الشرائية للأموال.

افضل عيار ذهب للشراء

ويعد عيار 21 الأكثر انتشارا بين المواطنين لكونه العيار الرسمي المستخدم في مناسبات الزواج والخطوبة، إذ يجمع بين النقاء والسعر المناسب.

بينما يأتي عيار 24 كالأعلى من حيث النقاء والقيمة السعرية، ويفضل في السبائك والادخار طويل الأمد.

أما عيار 18 فيتميز بتنوع تصميماته وأسعاره المناسبة للشباب، ما يجعله خيارا شائعا للاستخدام اليومي، في حين تلقى الأعيرة الأخف مثل 14 و12 رواجا في تصميمات المشغولات البسيطة والخفيفة الوزن.

الذهب يجمع بين الزينة والادخار

ويحتفظ الذهب بمكانته المزدوجة في المجتمع، كونه يجمع بين الزينة والادخار، حيث يمثل رمزا للجمال والثروة في الوقت نفسه.

ومع استمرار تقلبات الأسواق العالمية وتراجع الثقة في بعض أدوات الاستثمار التقليدية، يظل المعدن الأصفر الخيار الأول للراغبين في حماية مدخراتهم وضمان استقرارها أمام موجات التضخم.

رئي خبراء الاقتصاد في شراء الذهب

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن الذهب سيظل في الفترة المقبلة أحد أهم أدوات التحوط والادخار الآمن، خاصة مع استمرار التغيرات السريعة في الأسواق المالية واتجاه العديد من الدول إلى سياسات نقدية أكثر مرونة، مما يعزز من مكانة الذهب كأداة استثمارية موثوقة ومستقرة.