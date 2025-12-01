اليورو يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين قبل صدور بيانات التضخم الأوروبية

سجل اليورو ارتفاعا ملحوظا، خلال تعاملات اليوم /الاثنين/، ليصل إلى أعلى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي، مستفيدا من استمرار تراجع العملة الأمريكية في ظل تصاعد توقعات خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال ديسمبر الجاري.



وارتفع اليورو بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.1616 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 17 نوفمبر، وذلك مقارنة بسعر افتتاح التعاملات عند 1.1596 دولار، فيما سجل أدنى مستوى خلال اليوم عند 1.1589 دولار.



وكان اليورو قد أنهى تعاملات يوم الجمعة دون تغيير يذكر مقابل الدولار لليوم الثاني على التوالي، وحقق خلال شهر نوفمبر مكاسب بلغت 0.5%، في ثالث ارتفاع شهري خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، مدعوما بالموقف المتشدد للبنك المركزي الأوروبي.



وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% اليوم، مسجلا أدنى مستوى في أسبوعين، مع استمرار الضغوط على العملة الأمريكية للجلسة السادسة على التوالي.



ويعكس هذا التراجع زيادة توقعات الأسواق بخفض الفيدرالي أسعار الفائدة هذا الشهر، خاصة بعد صدور بيانات اقتصادية ضعيفة وتعليقات حذرة من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي.



ويأتي صعود العملة الأوروبية الموحدة في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر، والمقرر الإعلان عنها غدا الثلاثاء، بهدف تقييم مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي وسط حالة من الغموض بشأن احتمالات خفض الفائدة الأوروبية الشهر المقبل.



ووفقا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "CME"، فإن الأسواق تسعر احتمالية 87% لخفض الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر، مقابل احتمالية 13% للإبقاء على الفائدة دون تغيير.



وتشير تسعيرات أسواق المال إلى احتمالية تبلغ نحو 25% لخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في ديسمبر. وينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأوروبية المرتقبة غدًا، والتي من المتوقع أن تقدّم مؤشرات حاسمة بشأن مستقبل مسار السياسة النقدية في منطقة اليورو.