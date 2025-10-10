من مكانك .. كيف ترسل شكوي أو استغاثة لمجلس الوزراء؟

يبحث عدد كبير من المواطنون عن كيفية تقديم شكوي أو استغاثة لمجلس الوزراء، حيث تواصل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، تلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها بشكل منتظم.

وذلك في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى تعزيز جسور التواصل بين الحكومة والمواطنين وضمان سرعة حل المشكلات في مختلف القطاعات.

من مكانك .. ازي تبعت شكوي أو استغاثة لمجلس الوزراء

خطوات تقديم الشكوى ومتابعتها إلكترونيا

ولضمان سهولة استخدام المنظومة، أتاحت الحكومة خطوات واضحة لتقديم الشكوى ومتابعتها إلكترونيا، تبدأ بالدخول إلى الموقع الرسمي لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، ثم قيام المواطن بتسجيل حساب جديد كمستخدم للموقع، من خلال إدخال مجموعة من البيانات الأساسية المطلوبة لتفعيل الحساب.

وتشمل هذه البيانات الاسم الرباعي، الرقم القومي، رقم الهاتف المحمول، المحافظة، العنوان، بالإضافة إلى تحديد طبيعة مقدم الشكوى سواء كان مواطنا أو مستثمرا أو سائحا أو ممثلا عن شركة أو منظمة مجتمع مدني أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبعد استكمال التسجيل وإنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة، يتمكن المواطن من الدخول إلى الموقع واختيار أيقونة تسجيل شكوى جديدة من قائمة الخدمات.

ثم يقوم بتحديد الجهة أو القطاع أو الوزارة أو المحافظة المعنية بالشكوى، سواء كانت تتعلق بخدمة عامة أو بمشكلة إدارية أو فنية أو خدمية.

ويقوم مقدم الشكوى بكتابة موضوع الشكوى بشكل مختصر وواضح في الخانة المخصصة، ويكتب التفاصيل الكاملة للحالة أو المشكلة التي تواجهه مع تحديد النتيجة المتوقعة أو الحل الذي يأمل الحصول عليه من الجهة المعنية.

كما تتيح المنظومة للمواطن إمكانية إرفاق المستندات أو الصور الداعمة للشكوى، والتي تساعد في توضيح الموقف وتسريع عملية المراجعة.

وتؤكد المنظومة التزامها التام بسرية بيانات المستخدمين وحماية خصوصيتهم، حيث يتم التعامل مع جميع الشكاوى بسرية تامة، ويجري إحالتها إلى الجهات المختصة للنظر فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويمكن للمواطن متابعة حالة الشكوى أولا بأول عبر الموقع الإلكتروني من خلال الحساب الشخصي الذي تم إنشاؤه، حتى يتم إغلاق الشكوى بعد الرد الرسمي عليها.

وتقوم رئاسة مجلس الوزراء بمتابعة عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بشكل مستمر من خلال تقارير الأداء الدورية التي تعرض على رئيس الوزراء، لضمان سرعة الاستجابة وتحقيق أعلى درجات رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة، إذ تسعى الدولة إلى تعزيز ثقة المواطن في القنوات الرسمية للتواصل وتحقيق العدالة في معالجة القضايا المطروحة من مختلف فئات المجتمع.

وتمثل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة نافذة رسمية للمواطنين لعرض مشكلاتهم على الحكومة بطريقة منظمة وموثقة، إذ يتم تلقي الشكاوى ومتابعتها إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للمنظومة، بما يتيح سهولة التواصل والرد السريع على الشكاوى الواردة من مختلف أنحاء الجمهورية.