أخبار البلد

استخراج شهادة صحية للزواج .. الأوراق المطلوبة ورسوم الخدمة

الشهادة الصحية للمقبلين على الزواج
الشهادة الصحية للمقبلين على الزواج
محمد غالي

يبحث المقبلون علي الزواج علي سعر الشهادة الصحية للمقبلين على الزواج وخطوات استخراجها من مكاتب وزارة الصحة، باعتبارها من الأوراق الرسمية الأساسية المطلوبة لإتمام عقد الزواج في مصر، سواء للمصريين أو المقيمين من غير المصريين.

وذلك في إطار مبادرة فحص المقبلين على الزواج التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان بهدف بناء أسر صحية خالية من الأمراض الوراثية والمعدية.

سعر الشهادة الصحية للمقبلين على الزواج

سعر الشهادة الصحية للمقبلين على الزواج

وكانت وزارة الصحة قد أطلقت مبادرة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج في فبراير 2023، وتستهدف جميع المقبلين على الزواج داخل جمهورية مصر العربية، وتشمل إجراء عدد من الفحوصات الطبية الشاملة بهدف الكشف المبكر عن الأمراض التي قد تؤثر على سلامة الطرفين أو صحة الأبناء مستقبلا، مع تقديم المشورة الطبية اللازمة من قبل المختصين قبل توثيق الزواج رسميا.

وحددت وزارة الصحة رسوم استخراج الشهادة الصحية للزواج لعام 2025 بنحو 220 جنيها، وتشمل تكلفة التحاليل الطبية ومصاريف طباعة الشهادة الرسمية. 
ويتم الفحص الطبي من خلال أقرب وحدة أو مكتب تابع لوزارة الصحة في نطاق سكن أي من الطرفين، إذ تتوافر هذه الخدمة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وتتطلب إجراءات استخراج الشهادة الصحية للزواج تقديم عدد من الأوراق الرسمية تشمل بطاقة الرقم القومي الأصلية للزوج وصورة منها، وبطاقة الرقم القومي أو جواز السفر للزوجة وصورة منه، بالإضافة إلى أربع صور شخصية مقاس 4 في 6 للطرفين، أما في حالة غير المصريين فيلزم تقديم وثيقة اللجوء أو صورة إثبات الهوية.

ويشمل الفحص الطبي للمقبلين على الزواج مجموعة من التحاليل والفحوص الطبية التي تهدف إلى الكشف عن الأمراض المزمنة أو المعدية مثل فحص الإيدز، وفيروسات الكبد، والسكري، وضغط الدم، إلى جانب قياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين في الدم. 

استخراج شهادة صحية .. الاوراق المطلوبه ورسوم الخدمة 

 

كما تتضمن الشهادة الصحية إقرارا من الطبيب والممرض بإبلاغ الطرفين بنتائج الفحص وتقديم التوصيات الطبية الخاصة بكل حالة.

وأكدت وزارة الصحة ضرورة إجراء الفحوص الطبية قبل موعد الزواج بفترة لا تقل عن 14 يوما حتى تكون نتائج التحاليل جاهزة في الموعد المحدد، مشيرة إلى أن صلاحية الشهادة الصحية تمتد إلى ستة أشهر من تاريخ إصدارها.

وتتم عملية استلام النتائج في جلسة مشورة سرية تراعي الخصوصية التامة لكل من الطرفين، حيث يتم خلالها مناقشة نتائج التحاليل وتوضيح أي ملاحظات طبية.

وتتمثل خطوات إجراء الكشف الطبي للمقبلين على الزواج في التوجه إلى الوحدة الصحية المختصة خلال مواعيد العمل الرسمية من التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا، ثم زيارة غرفة المشورة المخصصة للمقبلين على الزواج، وبعدها يتم توجيههم لإجراء الفحوص الطبية اللازمة وطباعة شهادة النتائج عقب اعتمادها.

ويستغرق استخراج الشهادة الصحية للزواج نحو 14 يوما من تاريخ إجراء الفحوص الطبية، وهي المدة اللازمة لتحليل العينات ومراجعة النتائج وإصدار الشهادة المعتمدة رسميا من وزارة الصحة. 


وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لضمان السلامة الصحية للأزواج الجدد وحماية الأجيال القادمة من الأمراض الوراثية والمعدية، بما يحقق رؤية شاملة لأسرة مصرية أكثر وعيا وصحة.

