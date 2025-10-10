قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قيادي بفتح لصدى البلد: اتفاق شرم الشيخ يؤسس لمرحلة فلسطينية جديدة تنهض من ركام الإبادة
الفلبين.. زلزال بقوة 7.2 ريختر يضرب جزيرة مينداناو وتحذير من تسونامي
البابا لاوُن الرابع عشر للشباب: دعوة للصداقة والشهادة في عالم مُتعطش للسلام
ما حكم قطع صلاة الفرض لأمر مهم؟.. الإفتاء تجيب
أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.. الثلاثاء
وليد صلاح الدين: لاعبو الأهلي لو ركزوا صح هنزعل ناس كتير
ترامب يقترح طرد إسبانيا من حلف الناتو
التحقيق في تقاضي مسؤول بحي العمرانية رشوة من جزار
خبير استراتيجي عن اتفاق وقف إطلاق النار: يوم عظيم للشرق الأوسط
ما حكم الأذان الثاني في صلاة الجمعة؟.. الإفتاء تجيب
أسماء تتصدر صفقة التبادل.. قائمة أولى بالأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم
130 مليون جنيه.. مطالب أحمد عبد القادر لتجديد عقده مع الأهلي
محافظات

أخبار أسوان| تكريم أسر شهداء العمل.. وإزالة التعديات وتطهير شبكات الصرف الصحي

جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

احداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس .

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على تكريم أسر العاملين الذين وافتهم المنية الشهر الماضى أثناء تأدية واجبهم الوطنى والوظيفى وذلك عرفاناً بما بذلوه من جهد وتضحية فى خدمة الوطن والمواطنين حيث يأتى ذلك فى لفتة إنسانية طيبة تعكس تقدير الدولة لأبنائها المخلصين.

جاء ذلك خلال قيام المحافظ بتسليم أسر الفقيدين شهادات تقدير ودرع المحافظة ، إلى جانب مكافآت مالية مجزية.

وأشار المحافظ إلى أن هذا التكريم يجسد رسالة إنسانية نبيلة وإعترافاً بجميل من ضحوا بأرواحهم أثناء أداء مهامهم .

محافظ أسوان يكرم أسر العاملين شهداء العمل.. ويسلمهم شهادات تقدير ودرع ومكافآت مالية مجزية

نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل فى تخطى المستهدف خلال هذه المرحلة وذلك بإزالة 118 حالة تعدى بمساحة 42 ألف و 826 م2 ، من بينها الحالات التى لم تقم بتوفيق أوضاعها من أصحاب ملفات التقنين ، وأيضاً الحالات التى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية ، ووسط مشاركة من الأجهزة الشرطية ، ونواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء والقرى ، مدعمين بالمعدات الثقيلة .


محافظ أسوان:تخطى المستهدف لإزالة التعديات بالمرحلة الثالثة للموجه الـ27بمركز إدفو بإزالة118حالة تعدى

كشفت أعمال التطهير والتسليك لشبكات الصرف الصحى بأسوان، التى قامت بها شركة مياه الشرب والصرف الصحى، عن انسداد الشبكات والخطوط الرئيسية سواء بالشوارع أو السوق السياحية أو المناطق السكنية، نتيجة قيام بعض الأشخاص بإلقاء كميات كبيرة من الأحجار والمخلفات المتنوعة فى مطابق شبكة الصرف، خاصة بطرق الكورنيش القديم، وكسر الحجر، وشرق البندر والغازات ، وعدد من الشوارع الداخلية، بالإضافة إلى ممشى السوق السياحية.


وأكد المهندس عامر أبو حلاوة، رئيس الشركة، أنه جار استكمال أعمال التطهير للحد نهائياً من ظاهرة طفح الصرف الصحى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان.


مياه أسوان تنتهى من تطهير الشبكات بالشوارع والمناطق السكنية

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

