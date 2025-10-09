محافظ أسوان يكرم أسر العاملين شهداء العمل.. ويسلمهم شهادات تقدير ودرع ومكافآت مالية مجزية

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على تكريم أسر العاملين الذين وافتهم المنية الشهر الماضى أثناء تأدية واجبهم الوطنى والوظيفى وذلك عرفاناً بما بذلوه من جهد وتضحية فى خدمة الوطن والمواطنين حيث يأتى ذلك فى لفتة إنسانية طيبة تعكس تقدير الدولة لأبنائها المخلصين.

جاء ذلك خلال قيام المحافظ بتسليم أسر الفقيدين شهادات تقدير ودرع المحافظة ، إلى جانب مكافآت مالية مجزية.

وأشار المحافظ إلى أن هذا التكريم يجسد رسالة إنسانية نبيلة وإعترافاً بجميل من ضحوا بأرواحهم أثناء أداء مهامهم .

وقد بدأ محافظ أسوان بتكريم أسرة الفقيد نوبى أحمد يوسف أحد العاملين بفرقة الصيانة الفنية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان ، والذى وافته المنية أثناء إصلاحه لكسر فى ماسورة مياه بقطر 2 بوصة مغذية لإحدى العمارات السكنية بمنطقة كيما حيث تعرض خلالها العامل لصعق كهربائى أودى بحياته على الفور .

شهداء العمل

كما شمل تكريم المحافظ لأسرة الفقيد حمادة محمد الصغير، والشهير بحمادة الفران البالغ من العمر 58 عاماً ، وهو أحد السائقين بمشروع النظافة التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان حيث وافته المنية خلال قيامه بعمله اليومى فى نقل المخلفات من إحدى المنشآت الحكومية ، وأثناء قيادته لسيارة تحميل الحاويات ، ولفظ أنفاسه الأخيرة .

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أن هؤلاء العاملين يمثلون نماذج مشرفة للعطاء والإخلاص ، وأن الدولة لا تنسى أبناءها الذين قدموا أرواحهم فى سبيل خدمة المجتمع ، ولذا فهذا التكريم لأسرهم يعتبر واجب وطنى ، ورسالة تقدير لكل من يؤدى عمله بضمير حى وإخلاص.

ووجه المحافظ إلى تقديم كافة أوجه الدعم لأسر الفقيدين تقديراً لدور ذويهم الذين أصبحوا بحق " شهداء العمل " وذلك تأكيداً للنهج الجديد الذى يرتكز على الوقوف بجانب أسر من ضحوا بحياتهم أثناء أداء واجبهم لتبقى تضحياتهم خالدة فى ذاكرة المجتمع الأسوانى .