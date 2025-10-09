قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال يحذر سكان غزة من العودة إلى الشمال
وزير الخارجية الإيطالي: مستعدون للقيام بدورنا لتعزيز وقف إطلاق النار في غزة
محمد ثروت: أرحب بتقديم ديو مع ويجز أو توليت.. وأسمع كل الألوان الفنية|فيديو
إعلام عبري : وقف النار في غزة يدخل حيز التنفيذ عند الـ 12 ظهراً
أمطار بعدة محافظات.. واحذروا الأمواج بشواطئ هذه المدن| الطقس اليوم
الجماهير يحتشدون في ساحة الرهائن بإسرائيل للاحتفال باتفاق وقف إطلاق النار بغزة
10 سيارت إطفاء وخزانات استراتيجية.. القصة الكاملة لحريق عقار الحرفيين|صور
جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن
أسعار الذهب اليوم الخميس 9-10-2025
نهاية عامين من القتل والإبادة.. فرحة حذرة في غزة بعد إعلان الاتفاق
ترامب: وقف حرب غزة تحول محوري في مسار السلام بالشرق الأوسط
حكم إعطاء زوج الابنة من زكاة المال لتعثره ماديا.. الإفتاء توضح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الخميس 9-10-2025

نستعرض مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة ، والتى تتنوع فيها رحلات القطارات التي تنطلق من أسوان إلى القاهرة وفقاً لنوع القطار، حيث يفضل الكثيرون القطارات المكيفة مثل الإسباني أو الروسي التي تقدم رحلة سريعة ومريحة إلى محافظات الصعيد مثل إدفو والأقصر وقنا وسوهاج.

أما بالنسبة للمسافرين إلى القاهرة، فيفضلون استقلال قطارات الـVIP، أو قطارات النوم، أو قطار التالجو، وذلك لسرعتها وراحة رحلاتها مقارنة بباقي القطارات.

 وتتميز هذه القطارات بوقفات أقل في المحطات، مما يقلل من زمن الرحلة ويزيد من الراحة.

مواعيد قطارات الـ VIP

قطار رقم 2011: 5:15 صباحاً

قطار رقم 981: 5:30 صباحاً 

قطار رقم 983: 7:30 صباحاً

قطار رقم 2007: 15:15 مساءً

قطار رقم 2015 إسباني مطور لـVIP): 16:00 مساءاً )

قطار رقم 997: 8:45 مساءً

مواعيد القطارات

تتوافر تذاكر قطارات الـVIP في درجتين، الأولى والثانية.

مواعيد قطار التالجو

قطار رقم 2031: 7:00 مساء

تتوافر تذاكر قطار التالجو في الدرجتين الأولى والثانية.

مواعيد قطارات النوم

قطار رقم 83: 16:20 مساءً

قطار رقم 87: 17:15 مساءً

قطار رقم 1089: 19:40 مساءً

قطار رقم 1087: 8:15 مساءً

تتوافر تذاكر قطار النوم بنظام الكابينة، التي تحتوي على سريرين، وتقدم الوجبات للمسافرين.

وتشهد محطة القطارات توافد للمواطنين لحجز تذاكر القطارات المتعددة، وفقًا للجداول الزمنية التي أقرتها هيئة السكة الحديد بشأن مواعيد السفر، فضلًا عن العائدين من المحافظات الأخرى. 

وتوافد العديد من المواطنين على محطة قطارات أسوان من سكان المراكز والتي تشمل دراو وكوم أمبو وإدفو، لشراء التذاكر بمحطة قطارات أسوان، للتنقل عبر الرحلات المتجهة داخل حدود المحافظة سواء المتجهة إلى مراكز إدفو وكوم أمبو ودراو. 

 تشهد محافظة أسوان اليوم الخميس الموافق : 9/10/2025 ، طقسًا مستقرًا مشمسًا ، وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية ، هناك استمرار فى التحسن النسبى فى الأحوال الجوية الانخفاض الطفيف فى درجة الحرارة .

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

اشرف صبحي

الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها.. وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك

أرشيفية

إسرائيل ترفض تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار

مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار

مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار

كيشو

وزير الرياضة يرد على كيشو: راتبه الشهري 55 ألف جنيه

الأهلي

أفشة وياسر وتريزيجيه.. وليد صلاح الدين يكشف أسرارا داخل الأهلي

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يهنئ المنتخب بالتأهل لمونديال 2026: الإصرار والعزيمة طريق الإنجاز

حسام حسن

أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال

غدا.. انطلاق أعمال النسخة الثانية "لمنتدى البوابة العالمية" لتعزيز الشراكات الاستثمارية والربط الاقتصادي المستدام

غدا.. انطلاق أعمال النسخة الثانية "لمنتدى البوابة العالمية" لتعزيز الشراكات الاستثمارية والربط الاقتصادي المستدام

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يؤكد أهمية الجهود الرامية لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي ووضع حد للمعاناة الإنسانية للفلسطينيين

أرشيفية

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: وفد قيادي يصل مصر للمشاركة في جهود وقف العدوان على غزة

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

لفطار صحى..طريقة عمل رول البيض بالخضار

حساسية ومشاكل في الهضم.. فوائد وأضرار لـ الجوافة لا تعلمها

قشور الرمان علاج فعال لـ 7 أمراض.. تعرف عليها

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

