مياه أسوان تنتهى من تطهير الشبكات بالشوارع والمناطق السكنية

كشفت أعمال التطهير والتسليك لشبكات الصرف الصحى بأسوان، التى قامت بها شركة مياه الشرب والصرف الصحى، عن انسداد الشبكات والخطوط الرئيسية سواء بالشوارع أو السوق السياحية أو المناطق السكنية، نتيجة قيام بعض الأشخاص بإلقاء كميات كبيرة من الأحجار والمخلفات المتنوعة فى مطابق شبكة الصرف، خاصة بطرق الكورنيش القديم، وكسر الحجر، وشرق البندر والغازات ، وعدد من الشوارع الداخلية، بالإضافة إلى ممشى السوق السياحية.

وأكد المهندس عامر أبو حلاوة، رئيس الشركة، أنه جار استكمال أعمال التطهير للحد نهائياً من ظاهرة طفح الصرف الصحى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان.

مياه الشرب

وقال إنه تم قطع مياه الشرب عن عدد من المناطق اعتباراً من الساعة العاشرة من مساء أمس، الأربعاء، وتمت إعادة ضخ المياه مرة أخرى وانتظامها عقب انتهاء أعمال التطهير بشكل كامل.

وناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى المواطنين عدم السماح لأى مخرب بإلقاء الأحجار والمخلفات والعوائق للحفاظ على سلامة شبكات وخطوط الصرف، وذلك لضمان عدم حدوث أى طفوحات مرة أخرى، لأن ذلك يسبب أضرارا كبيرة للجمهور من تلوث وتعطيل حركة المشاة والمرور فى الشوارع، مع تأثير ذلك على المبانى والعقارات السكنية.

وأكد استمرار الشركة بالتعاون مع محافظة أسوان فى استكمال خطة تطوير ورفع كفاءة المحطات والشبكات والخطوط بما يساهم فى توفير كوب ماء نظيف، وأيضاً انتظام عمل الشبكات على أكمل وجه.