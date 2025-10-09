قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نداء عاجل من وزارة الداخلية والدفاع المدني للفلسطينين في قطاع غزة
الأمم المتحدة: فرقنا جاهزة لتحريك شاحنات المساعدات في غزة
كونسيساو يصل السعودية لبدء مهمته مع اتحاد جدة
كوريا الجنوبية تحتل المرتبة الثانية عالميا بعد فيتنام من حيث استهلاك الفرد لـ الراميون
حماس تتهم نتنياهو بمحاولة تفجيــر اتفاق وقف إطلاق النار قبل تطبيقه |تفاصيل
وزارة الصناعة تعلن تفاصيل الحوافز المقدمة لمصنعي السيارات
منتخب مصر من كازابلانكا لـ القاهرة: أنجزنا المهمة وفي الطريق راجعين
مدبولى يؤكد دعم مصر لتدشين منصات إلكترونية مشتركةمع الكوميسا
الجيزة: قطع المياه عن بعض مناطق الهرم .. اعرف المواعيد والأماكن
فيديوهات خادشة للحياء.. إحالة طليق البلوجر هدير عبدالرازق للمحاكمة
احتفالا بانتهاء الحرب.. علم فلسطين يرفرف بجانب علم مصر في سماء شرم الشيخ
جون إدوارد يطالب بحل جذري لأزمة مستحقات لاعبي الزمالك
محافظات

مياه أسوان تنتهى من تطهير الشبكات بالشوارع والمناطق السكنية

جهود شركة مياه الشرب بأسوان
جهود شركة مياه الشرب بأسوان

كشفت أعمال التطهير والتسليك لشبكات الصرف الصحى بأسوان، التى قامت بها شركة مياه الشرب والصرف الصحى، عن انسداد الشبكات والخطوط الرئيسية سواء بالشوارع أو السوق السياحية أو المناطق السكنية، نتيجة قيام بعض الأشخاص بإلقاء كميات كبيرة من الأحجار والمخلفات المتنوعة فى مطابق شبكة الصرف، خاصة بطرق الكورنيش القديم، وكسر الحجر، وشرق البندر والغازات ، وعدد من الشوارع الداخلية، بالإضافة إلى ممشى السوق السياحية.

وأكد المهندس عامر أبو حلاوة، رئيس الشركة، أنه جار استكمال أعمال التطهير للحد نهائياً من ظاهرة طفح الصرف الصحى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان.

مياه الشرب

وقال إنه تم قطع مياه الشرب عن عدد من المناطق اعتباراً من الساعة العاشرة من مساء أمس، الأربعاء، وتمت إعادة ضخ المياه مرة أخرى وانتظامها عقب انتهاء أعمال التطهير بشكل كامل.

وناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى المواطنين عدم السماح لأى مخرب بإلقاء الأحجار والمخلفات والعوائق للحفاظ على سلامة شبكات وخطوط الصرف، وذلك لضمان عدم حدوث أى طفوحات مرة أخرى، لأن ذلك يسبب أضرارا كبيرة للجمهور من تلوث وتعطيل حركة المشاة والمرور فى الشوارع، مع تأثير ذلك على المبانى والعقارات السكنية.

وأكد استمرار الشركة بالتعاون مع محافظة أسوان فى استكمال خطة تطوير ورفع كفاءة المحطات والشبكات والخطوط بما يساهم فى توفير كوب ماء نظيف، وأيضاً انتظام عمل الشبكات على أكمل وجه.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

