محمد نور يطرح “دوائر الحب” بمشاركة آدم

أعلن المطرب محمد نور عن طرح أحدث أغنياته بعنوان "دوائر الحب"، التي تجمعه بالمطرب آدم، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشر نور مقطعًا من الأغنية مرفقًا بتعليق قال فيه: “أغنية دوائر الحب أنا وحبيب قلبي آدم، الصوت الرائع اللي بجد بحبه. الأغنية بتحكي عن كل تجارب الحب؛ اللي فضلوا سنين يحبوا بعض ومكملوش، واللي باع وخلف بوعده، واللي حب جديد بينسي حب قديم، واللي لسه في قلبه ذكرى لحد سايبه ومبيشوفوش. الأغنية من ألحاني، وكلمات أحمد علاء، وتوزيع محمد شفيق.”

واحتفل محمد نور خلال الأيام الماضية بألبومه الجديد “وريني”.

ويتكون الألبوم من ٦ أغاني و يضم عدد من أهم الاغاني التي تعاون فيها محمد نور مع عدد كبير من اهم الشعراء والملحنين والموزعين بالوطن العربي.

البوم "وريني" يضم "٦ اغاني" تعاون فيها مع أهم صناع الأغنية ومن انتاج محمد علام كيوب ميوزك و الاغاني هم "وريني" و "نور" و "كنا ناويين خير" و "اهلا وسهلا" و "عاجبك حالي" و “من السبت للخميس”.

ومن الملحنين محمد شحاته ومحمد النادي ومحمود انور وعمرو الشاذلي ومحمد قماح.

ومن الموزعين ايهاب كوليبيكس وجلال الحمداوي ومحمد شفيق وكريم أسامه وهشام البنا ومحمد قماح.