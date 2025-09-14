قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متحدث فتح: مصر أمينة علينا وستحمينا.. وعلى حماس تسليم ملف التفاوض للقاهرة
400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية
ملحق الدفاع السابق بالنمسا لـ صدى البلد: موسكو تخوض حرب استنزاف طويلة
فلكياً.. موعد شهر رمضان2026 وأول أيامه
مفيدة شيحة تحذر من عمليات التجميل في الوجه والحقن بالفيلر
رئيس الوزراء: صناعة الدواء تحظى باهتمام كبير لتوفير احتياجات السوق المحلي وتصديرها
القاهرة الإخبارية: تأجيل الاجتماع التحضيري لقمة الدوحة للمرة الثانية ومؤشرات على استمرار الخلافات
القمة العربية بالدوحة تضع العرب في مفترق الطريق.. ماذا ستناقش؟
أستاذ بالأزهر: الصراعات البشرية جاءت من خارج تعاليم الإسلام الحنيف
من ميناء الإسكندرية.. مصر تدعو الشركات الأمريكية لشراكات كبرى في النقل البحري
اختيار جامعة القاهرة ضمن الأفضل عالميا في الاستدامة.. تفاصيل
أبرز تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي قبل العرض على الجمعية العمومية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أحلي 13 سنة في حياتي.. محمد نور يحتفل بعيد زواجه

محمد نور وزوجته
يارا أمين

احتفل الفنان محمد نور، بعيد زواجه الـ ١٣، معبرا عن حبه الكبير لزوجته.

ونشر محمد نور صور تجمعه بزوجته عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وعلق عليها قائلا: "١٣ سنة عدوا، حقيقي أحلي ١٣ سنة في حياتي كل سنة وانتي طيبة وعقبال العمر كله".

وكشف الفنان محمد نور سبب انفصال الفنان والموزع نادر حمدي عن فرقة “واما” ،وذلك بعد استمرار دام لسنوات حيث قدموا العديد من الأعمال الناجحة ، ويضم فريق واما ايضا النجوم أحمد فهمي ، وأحمد الشامي .

وقال محمد نور خلال لقائه مع “عرب وود”ان نادر حمدي انفصل عن الفرقة بسبب انشغاله فى التوزيع ولكن مازالوا أصدقاء ولم يحدث خلاف بينهما كما تداول من البعض.

وأضاف محمد نور : “مثلا زى لو حد كان بيلعب فى النادي الأهلي والناس كانت بتحبه اوي وبعد كدة راح نادي الزمالك وبعد كدة راح برا مفيش مشكلة والنادي هيبقي مكمل برضه”.

محمد نور يطرح أحدث ألبوماته “وريني”

واحتفل محمد نور خلال الأيام الماضية بألبومه الجديد “وريني”.

ويتكون الألبوم من ٦ أغاني و يضم عدد من أهم الاغاني التي تعاون فيها محمد نور مع عدد كبير من اهم الشعراء والملحنين والموزعين بالوطن العربي.

البوم "وريني" يضم "٦ اغاني" تعاون فيه مع أهم صناع الاغنية ومن انتاج محمد علام كيوب ميوزك و الاغاني هم "وريني" و "نور" و "كنا ناويين خير" و "اهلا وسهلا" و "عاجبك حالي" و “من السبت للخميس”. 

 ومن الملحنين محمد شحاته ومحمد النادي ومحمود انور وعمرو الشاذلي ومحمد قماح.

ومن الموزعين ايهاب كوليبيكس وجلال الحمداوي ومحمد شفيق وكريم أسامه وهشام البنا ومحمد قماح.

الفنان محمد نور محمد نور إنستجرام نادر حمدي فرقة “واما”

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

شبكات الكهرباء

عبده شارون

كم مرة يجوز للزوجة زيارة أهلها؟

نيسان ليف موديل 2026

نصائح هامة للمبتدئين في قيادة السيارات

كاي ي اكس 3 برو إم شيرى تيجو 4 برو 2026

طبيبة تفجر مفاجأة عن فيلر الأنف بعد أزمة كنزي مدبولي

كنزي مدبولي
نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق

نائب رئيس جامعة الزقازيق
اجتماع طارئ لمجلس وكلاء كليات جامعة الزقازيق استعدادا للعام الدراسي الجديد

جامعة الزقازيق
انطلاق مبادرة "يوم الخير" لتوزيع الملابس والشنط المدرسية علي المستحقين بالشرقية

توزيع ملاس
المتهمين

المتهم

إيران تُغري قطر بدرعٍ صاروخي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. منال إمام

إبراهيم النجار

خالد عامر

نجاة عبد الرحمن

