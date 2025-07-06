6 أغنيات.. محمد نور يعلن عن تفاصيل ألبوم "وريني"

طرح منذ قليل البرومو والبوستر الخاص لأحدث ألبومات الفنان محمد نور بعنوان "وريني" وذلك استعدادا لطرحه خلال موسم صيف ٢٠٢٥.

ويتكون الألبوم من ٦ أغاني و يضم عدد من أهم الاغاني التي تعاون فيها محمد نور مع عدد كبير من اهم الشعراء والملحنين والموزعين بالوطن العربي.

البوم "وريني" يضم "٦ اغاني" تعاون فيه مع أهم صناع الاغنية ومن انتاج محمد علام كيوب ميوزك و الاغاني هم "وريني" و "نور" و "كنا ناويين خير" و "اهلا وسهلا" و "عاجبك حالي" و “من السبت للخميس”.

ومن المقرر ان يتم طرح الالبوم علي جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية خلال موسم صيف ٢٠٢٥ للجمهور.

ألبوم "وريني" يضم "٦ أغاني" تعاون فيه مع أهم صناع الاغنية ومن انتاج محمد علام كيوب ميوزك ومن الشعراء الذين تعاون معهم مصطفى حدوته ومحمد مصطفي ملك وأيمن عز ومحمود عليم ومحمد السوكني والأمير عبد بن سعد بن عبد العزيز آل سعود.

ومن الملحنين محمد شحاته ومحمد النادي ومحمود انور وعمرو الشاذلي ومحمد قماح.

ومن الموزعين ايهاب كوليبيكس وجلال الحمداوي ومحمد شفيق وكريم أسامه وهشام البنا ومحمد قماح.