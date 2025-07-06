مايكل دوجلاس يعلن اعتزال التمثيل ويتفرغ للإنتاج والعائلة

أعلن الممثل الأمريكي مايكل دوجلاس الذي يبلغ من العمر 80 عامًا، والحائز على جائزتي أوسكار، أنه لا يعتزم العودة إلى التمثيل في الوقت الحالي، مؤكدًا أنه يعيش فترة “استراحة” من الساحة الفنية، وسط رؤية متشائمة تجاه الأوضاع السياسية في الولايات المتحدة.

وقال مايكل دوجلاس خلال مشاركته في مهرجان تاورمينا السينمائي في إيطاليا:“لا أشعر برغبة ملحّة للعودة إلى التمثيل، أنا أستمتع بوقتي، ولدي مشاريع أخرى أعمل عليها، أُدير شركتي الإنتاجية وأقضي وقتًا أكبر مع عائلتي فالحياة ليست فقط أدواراً جديدة".

وفي تصريح أثار جدلاً، عبّر مايكل دوجلاس عن خيبة أمله العميقة من الوضع السياسي في بلاده، مشيرًا إلى أن “الروح المثالية التي كانت تميز أميركا قد تلاشت”.

كما وصف الفترة الحالية بأنها “الأسوأ سياسيًا” منذ ولادته عام 1944، معتبرًا أن الانقسامات الداخلية وتضخم النفوذ المالي أثّرا سلبًا على القيم التي نشأ عليها الأميركيون.



وكان مايكل دوجلاس قد أنهى رسميًا مشاركته في سلسلة أفلام “Ant-Man” التابعة لعالم مارفل السينمائي، حيث لعب دور العالِم “هنك بيم”.



وقد صرّح مازحًا بأنه طلب أن يُقتل في الجزء الأخير (Quantumania)، في إشارة إلى رغبته في اختتام تلك المرحلة من مسيرته.



ورغم عدم إعلانه اعتزالاً بشكل قاطع، إلا أن مايكل دوجلاس أكد على أنه لا يرى نفسه يعود أمام الكاميرا قريبًا، ما لم يعرض عليه “عمل استثنائي”.

في هذه المرحلة من حياته، يركز مايكل دوجلاس على عائلته، زوجته النجمة كاثرين زيتا جونز وطفليهما، إلى جانب إدارة شركته الإنتاجية Further Films التي تقف خلف عدة أفلام ناجحة خلال السنوات الماضية.

ويُنتظر أن يُعرض له فيلم جديد بعنوان “Blood Knot”، من بطولته وبمشاركة نجله كاميرون، وهو من الأعمال القليلة التي أنجزها مؤخرًا بعيدًا عن الأضواء الجماهيرية.

يمتد مشوار مايكل دوجلاس لأكثر من خمسة عقود، لعب خلالها أدواراً بارزة في أفلام مثل Wall Street، Fatal Attraction، وThe Game.