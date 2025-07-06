كريم عبد العزيز ينفرد بصدارة نادي الـ 100في السينما المصرية بـ 4 أفلام

حقق النجم كريم عبد العزيز رقما قياسيا في السينما المصرية لم يصل إليه أي نجم قبله لكونه أول نجم له 4 أفلام في نادي المائة في إيرادات السينما المصرية أي الأفلام التي تجاوزت إيرادات كل فيلم منها الـ 100 مليون جنيه وعن تفاصيل ذلك وأيضا عن الأعمال السينمائية الجديدة التي سيقدمها خلال الفترة المقبلة والتي سيكون من بينها فيلم (7Dogs) الذي سيعرض خلال الموسم الصيفي نكشفها في السطور التالية.

فيلم (المشروع x) بدأ عرض الفيلم في شهر مايو الماضي ونجح في تحقيق إيرادات وصلت حتي الآن إلي 130 مليون جنيه حتي الأن ليكون الفيلم الرابع له الذي تتجاوز ايراداته 100 مليون جنيه وليكون النجم الوحيد الذي توجد له 4 أفلام في نادي المائة أي تجاوزت إيرادات كل منها ال 100 مليون جنيه وفيلم (المشروع x) قصة وإخراج بيتر ميمي الذي شارك أيضا في كتابة السيناريو والحوار مع احمد حسني وشارك في بطولته ياسمين صبري واياد نصار واحمد غزي وعصام السقا ومجموعة اخري من الفنانين وبعض ضيوف الشرف ومنهم هنا الزاهد وماجد الكدواني وكريم محمود عبد العزيز وتدور أحداثه في إطار اكشن تشويقي حول عالم المصريات يوسف الجمال والذي يسعي للوصول لبعض الأكتشافات عن الحضارة المصرية القديمة واسرار بناء الهرم الأكبر ويواجه صراعات عديدة بسبب ذلك وقد صورت احداث الفيلم في عدة دول وهو يعد من أضخم الأفلام انتاجيا في تاريخ السينما المصرية".

نجاح مستمر

والأفلام الثلاث الأخرى التي قدمها كريم عبد العزيز وتجاوزت إيرادات كل منها ال 100 مليون جنيه يأتي في مقدمتها الجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق الذي عرض عام 2019 ووصلت ايراداته إلي حوالي 104 مليون جنيه وهو من تأليف احمد مراد وإخراج مروان حامد وشارك في بطولته هند صبري ونيلي كريم واياد نصار وشيرين رضا ومجموعة اخري من الفنانين.

والفيلم الثاني هو كيرة والجن الذي عرض عام 2022 ووصلت ايراداته إلي حوالي 120 مليون جنيه وهو من تأليف احمد مراد وإخراج مروان حامد وشارك في بطولته احمد عز وهند صبري ورزان جمال وسيد رجب واحمد مالك وهدي المفتي ومجموعة اخري من الفنانين والفيلم الثالث هو (بيت الروبي) الذي عرض عام 2023 ووصلت ايراداته إلي حوالي 131 مليون جنيه وهو من تأليف محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي وشارك في بطولته كريم محمود عبد العزيز ونور اللبنانية وتارا عماد ومجموعة اخري من الفنانين".

نادي 100

يضم نادي المائة في شباك تذاكر السينما المصرية 4 افلام اخري فقط بخلاف افلام كريم عبد العزيز وهي (ولاد رزق 2) الذي عرض عام 2019،وهو من تأليف صلاح الجهيني واخراج طارق العريان وبطولة احمد عز وعمرو يوسف ومحمد ممدوح واحمد الفيشاوي واحمد داود ونسرين امين ومجموعة اخري من الفنانين و(ولاد رزق 3) والفيلم الثالث هو (الحريفة 2..الريمونتادا) الذي عرض خلال نهاية العام الماضي وهو من تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد وبطولة نور النبوي وأحمد غزي وكزبرة وعبد الرحمن محمد وسليم الترك ومجموعة اخري من الفنانين والفيلم الرابع هو (سيكو سيكو) الذي عرض خلال هذا العام ولازال مستمر عرضه ،وهو من تأليف محمد الدباح واخراج عمر المهندس وبطولة طه دسوقي وعصام عمر وتارا عماد وخالد الصاوي وباسم سمرة ومجموعة اخري من الفنانين".

المنافسة المقبلة 7Dogs

ويستعد كريم عبد العزيز لخوض منافسة سينمائية اخري جديدة خلال الموسم الصيفي الحالي وذلك من خلال فيلمه الجديد (7Dogs) المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة والذي يشاركه بطولته احمد عز وهنا الزاهد وناصر القصبي وسيد رجب وتارا عماد وهالة صدقي ومجموعة اخري من الفنانين وضيوف الشرف ومنهم بعض الفنانين العالميين وسيكون من بينهم النجم الهندي سلمان خان والنجمة الإسبانية مونيكا بيلوتشي والفيلم قصة المستشار تركي ال الشيخ وسيناريو وحوار محمد الدباح واخراج عادل فلاح وبلال العربي ووصلت ميزانية انتاجه إلي ما يزيد عن 40 مليون دولار وتدور أحداثه في إطار اكشن تشويقي ويجسد من خلاله كريم شخصية اخطر عناصر عصابة دولية يطلق عليها 7Dogs وينجح الضابط الذي يطارد هذه العصابة والذي يجسد دوره احمد عز في القبض عليه ولكنه يضطر بعد ذلك بفترة إلي الاستعانة به لمساعدته في القبض على كل افراد هذه العصابة ومنعهم من تنفيذ عملية خطيرة ليواجه الاثنين معا.