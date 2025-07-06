أحمد حلمي يهنئ عمرو دياب على ألبوم "ابتدينا".. والهضبة يرد: "شكرا يا صاحبي"

وجّه الفنان أحمد حلمي رسالة تهنئة خاصة لصديقه النجم عمرو دياب بمناسبة طرح ألبومه الغنائي الجديد "ابتدينا"، والذي يشهد نجاحًا لافتًا منذ صدوره الخميس الماضي على جميع منصات الاستماع.

وفي فيديو نشره عبر حسابه على إنستجرام أثناء عرض مسرحيته "بني آدم"، قال حلمي:"تسمحولي أبارك لواحد صاحبي.. مبروك يا عمرو على الألبوم الخطير.. دايمًا معانا، وبباركلك أنا وكل البني آدمين."



ولم يتأخر الهضبة في الرد، حيث أعاد نشر التهنئة عبر حسابه الرسمي، وعلق قائلًا:"صاحبي النجم الكبير أحمد حلمي.. شكرا."

يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل مهرجان العلمين في دورته الثالثة، يوم الجمعة 1 أغسطس المقبل.

وطُرحت تذاكر حفل عمرو دياب، بمهرجان العلمين، والتي جاءت بين الفئات السعرية التالية: (1000 جنيه مصري، 2000 جنيه مصري، 10000 جنيه مصري، 75000 جنيه مصري «طاولة 5 مقاعد»، 150000 جنيه مصري «استراحة 8 مقاعد»).