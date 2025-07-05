قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ثنائي فلسطيني على رادار الأهلي
شروط الأهلي لبيع وسام أبو علي والنادي يفاوض البديل.. خاص
محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير شارع نبوية موسى بشبرا الخيمة
بديل وسام أبو علي| الأهلي يدرس ضم لاعب غير متوقع لكل لجماهير الأحمر
آخر أحكام الإيجار القديم .. شريف الجعار : لصالحنا .. والدستورية لن تعارض الامتداد| خاص
الزمالك يضم بيجاد مروان لتدعيم صفوف فريق اليد
عبد الله بن مساعد: متفائل دائما بتفوق الزمالك وعودته إلى منصات التتويج
كسّر المحل على الزباين | مشاجرة حامية في مطعم بفيصل لسبب مثير
عروض خرافية من أندية كبيرة لشراء وسام أبوعلي .. وهذا شرط الأهلي
الديهي يشيد بتوجيه الرئيس السيسي بشأن الطريق الإقليمي: حياة الناس أهم
عرض سعودي لشراء عقد أشرف داري بمليوني دولار.. والأهلي يدرس الموقف
لأول مرة في تاريخ المنظمة.. تفاصيل اختيار مصري لرئاسة الفاو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

وليد سعد : لحنت أغاني مؤثرة في مشوار عمرو دياب.. ومبسوط بنجاح "هلونهم"

وليد سعد وعمرو دياب
وليد سعد وعمرو دياب
تقى الجيزاوي

ولسة بتحبه ياقلبى" أغنية من حوالى 25 عام كانت بداية تعاون الملحن الكبير وليد سعد مع الهضبة عمرو دياب، ومازالت حتى الآن في ذاكرة الجمهور، وبعدها حققوا سويا نجاحات كبيرة في عدة أغانى منها "لو كان يرضيك" و"متغير" و"فاكرنى ياحب" ومؤخرا أغنية "هلونهم" في ألبوم ابتدينا الذى طرحه الهضبة منذ يومين وتصدر التريند، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع أحمد إبراهيم .


وأعرب الملحن وليد سعد عن سعادته الكبيرة بنجاح أغنية "هلونهم"، إحدى أغاني ألبوم عمرو دياب الجديد "ابتدينا"، مؤكدًا أن التعاون مع "الهضبة" دائمًا ما يكون مثمرًا ومميزًا.
وقال سعد في تصريحات صحفية، إنه سعيد بالعمل مجددًا مع عمرو دياب، مشيرًا إلى أن هذا التعاون ليس الأول بينهما، إذ جمعتهما سابقًا أعمال ناجحة حققت صدى واسع لدى الجمهور، وكانت جميعها أغانٍ مؤثرة في مشوار الهضبة الفني.
وأكد أن أغنية "هلونهم" تمثل نقلة جديدة في طبيعة الألحان المقدمة، وتحمل طاقة مختلفة انسجمت مع أداء عمرو دياب، ما أسهم في تميزها وانتشارها الكبير فور طرحها.
وأضاف ورغم أن التعاونات الفنية بينى وبين الهضبة لم تكن كثيرة من حيث العدد، إلا أنها أثبتت حضورًا قويًا واستمرارًا لافتًا في ذاكرة الجمهور، فقدمنا مجموعة من الأغاني التي ما زالت تحظى بشعبية واسعة حتى اليوم، أبرزها أغنية "ولسه بتحبه يا قلبي"، من حوالى 25 عام، والتي شكّلت حالة رومانسية خاصة وارتبطت بذكريات الكثيرين حتى وقتنا هذا، بالإضافة إلى اغانى أخرى منها و"لو كان يرضيك" و"فاكرنى ياحب" .
تميزت ألحان وليد سعد لعمرو دياب بالإحساس العالي والبساطة الموسيقية التي تصل بسهولة إلى قلب المستمع، وهو ما جعلها قادرة على الاستمرار والنجاح رغم مرور السنوات. ويُعد هذا التعاون مثالًا واضحًا على أن الجودة الفنية قد تفوق الكم، فبعض الأغاني القليلة قد تترك أثرًا يفوق عشرات الأعمال الأخرى.
ولا يزال الجمهور حتى اليوم يردد تلك الألحان ويتفاعل معها في الحفلات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، مما يؤكد مكانتها المميزة في أرشيف الهضبة، وفي تاريخ الموسيقى العربية المعاصرة.
وحرص الهضبة عمرو دياب على تلحين أغنيتين في ألبومه الجديد الذى يحمل إسم "ابتدينا"، وهما أغنية ارجعلها من كلمات بهاء الدين محمد وألحان عمرو دياب، والأغنية الأخرى حبيبتى ملاك من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو دياب وأحمد إبراهيم.
ويتكون ألبوم عمرو دياب الجديد ابتدينا من 15 أغنية متنوعة ومختلفة، وتأتي عناوينها: "خطفوني، يالا، إشارات، قفلتي اللعبة، خبر أبيض، ما تقلقش، بابا، حبيبتي ملاك، هلونهم، يا بخته، ابتدينا، شايف قمر، دايما فاكر، ارجعلها، ماليش بديل".
كما يشهد الألبوم مشاركة ابنى عمرو دياب له، إذ يشارك ابنه عبد الله معه خلال أغنية "يالا"، وابنته جانا في أغنية "خطفوني".
علاوة على ذلك، استطاع وليد سعد أن يواكب تطور الموسيقى الحديثة، ويضيف لمسته الخاصة على أغاني عمرو دياب، مما ساعد الأخير في المحافظة على مكانته كواحد من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي عبر عدة عقود.
الملحن وليد سعد ألحانه تركت بصمة كبيرة، وتعاون في مشواره الغنائى مع أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي من أجيال مختلفة بدءاً من وردة وعمرو دياب وتامر حسنى وحماقى والجسمى وأصالة وراغب علامة وفض شاكر وامال ماهر ولطيفة وصابر الرباعي وحكيم وهشام عباس وحماده هلال وايهاب توفيق ونوال الزغبى وسميرة سعيد وغيرهم بكثير من كبار المطربين.

عمرو دياب وليد سعد اعمال عمرو دياب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم عاجل من المحكمة العليا في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

حكم عاجل من المحكمة الدستورية في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

أفضل سورة تقرأ في يوم عاشوراء

أفضل سورة تقرأ في يوم عاشوراء 2025 .. رددها حتى المغرب تفتح لك كنوز الدنيا والآخرة

200 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت

200 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت

رسميًا.. شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة بـ50 ألف مقدم فقط

50 ألف مقدم وتقسيط على 20 سنة.. رابط كراسة شروط شقق سكن لكل المصريين 7

حادث تصادم

على الطريق الإقليمي.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين في تصادم ميكروباصين بالجيزة

أمير صلاح الدين

أخبره الأطباء بأنه سيموت.. أمير صلاح الدين يفجر مفاجأة حول مرضه

شهادات إدخار جديدة بالبنوك المصرية

كل ما تريد معرفته عن شهادات العائد المرتفع في مصر.. عوائد تصل إلى 27%

حد السحب اليومي

الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وماكينات ATM في مصر

ترشيحاتنا

حيثيات حكم المحكمة العليا بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

حيثيات حكم المحكمة العليا بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

القبض على المتهم بدهس فتاة ب6 اكتوبر

القبض على المتهم بدهس فتاة بـ 6 أكتوبر

تأجيل محاكمة المتهمين في رشوة الري الجديدة

تأجيل محاكمة المتهمين في رشوة الري الجديدة

بالصور

تخلص من صداع الحر في الصيف بـ5 حيل سهلة

صداع الحر
صداع الحر
صداع الحر

وليد سعد : لحنت أغاني مؤثرة في مشوار عمرو دياب.. ومبسوط بنجاح "هلونهم"

وليد سعد وعمرو دياب
وليد سعد وعمرو دياب
وليد سعد وعمرو دياب

أول ظهور للزعيم عادل إمام بعد فترة غياب فى حفل زفاف حفيده .. شاهد

عادل إمام من حفل زفاف حفيده
عادل إمام من حفل زفاف حفيده
عادل إمام من حفل زفاف حفيده

متزوج حديثا .. آخر ما كتبه سائق الميكروباص ضحية الطريق الإقليمي

ضحية الطريق الإقليمي
ضحية الطريق الإقليمي
ضحية الطريق الإقليمي

فيديو

نبيلة عبيد

فيها ذكريات عمري.. نبيلة عبيد تعبر عن حزنها بسبب شقتها الإيجار القديم

رسالة مها الصغير الغامضة

مها الصغير تشعل السوشيال ميديا برسالة غامضة: كما تدين تدان

عمرو دياب

عمرو دياب السبب.. خناقة كبيرة بين صلاح العزب وأيمن بهجت قمر

محمد إمام مع بناته خديجة وقسمت

رقصة محمد إمام مع ابنته خديجة فى حفل زفاف حفيد عادل إمام.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصططفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ما تبقّى من الحذف

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

المزيد