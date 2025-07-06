مجدي الهواري يشيد بدويتو "خطفوني" لعمرو دياب وجانا: أجدد نوستالجيا

علّق المخرج مجدي الهواري على الدويتو الغنائي الجديد "خطفوني"، الذي جمع بين النجم عمرو دياب وابنته جانا دياب، معتبرًا إياه تجسيدًا لروح النوستالجيا الجديدة التي تجمع بين الماضي والحداثة، والتي لطالما تميز بها الهضبة في أعماله، خصوصًا مع الملحن عمرو مصطفى.

وكتب الهواري عبر حسابه على «فيسبوك»:"لازمة (خطفوني عنيك خطفوني) هتبقى أجدد nostalgia لعمرو دياب وعمرو مصطفى، بعد الحلويات بتاعة زمان في لقاءاتهم. بين المضمون الناجح وطريقة إخراجه الحديثة للجيل الجديد."



وأضاف مؤكدًا سرعة انتشار وتأثير الأغنية:"أراهنك هتزن في ودانك بعد كام يوم.. لو مكنتش already، والجيل الجديد هتزن بصوت الحبوبة جانا.

واختتم برسالة قوية عن التطور الفني والبقاء في القمة:"لما انت اللي تحدد انت عايز تنجح بإيه، ولمين، وتروح فين، وتطور من نفسك علشان تفضل مع كل الأجيال... تبقى الـ Legend."