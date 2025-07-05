جنا ابنه عمرو دياب تشاركه الغناء في أول حفل بعد اطلاق ألبومه الجديد

شاركت جنا ابنه عمرو دياب، والدها في أول حفل بعد اطلاق ألبومه الجديد" ابتدينا".

وقامت جنا دياب بالغناء مع والدها اغنية خطفوني، والذي شاركته في غنائها بالألبوم الجديد.

تصدر النجم الكبير عمرو دياب تريند موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب بأغنية "خطفوني" وتريند موقع التواصل الاجتماعي "x” بأغنية "ماليش بديل"بعد ساعات قليلة من طرح ألبومه الغنائي الجديد بعنوان "ابتدينا"، في أول تعاون له مع شركة سوني ميوزيك العالمية.

أغنيتا خطفوني ومليش بديل تفاعلا معهما الجمهور خاصة ان الأولى شاركت فيها جانا مع الهضبة الغناء وهي من كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى، حيث يتم الدمج فيها بين العربية والإنجليزية، مما أضفى على الأغنية طابعًا عصريًا وشبابيًا لاقى إعجاب الجمهور، والثانية لما تحمله من طابع درامي مميز من كلمات تامر حسين ولحن إسلام زكي.