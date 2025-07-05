غياب الزعيم عادل إمام عن حفل زفاف حفيده

كشف الإعلامي يسري الفخراني عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن غياب الفنان الكبير عادل إمام عن حفل زفاف حفيده عادل رامي إمام.

وقال الاعلامي يسري الفخراني: مبروك للفنان الكبير عادل إمام والصديق رامى إمام زواج الحفيد والإبن عادل إمام ، فرح جميل رجعنى لفرح رامى وياسمين فى سميراميس اللى عادل إمام كان فرحان فيه فرحة الدنيا وغنى يومها مع أحمد زكى ( وهجوز إبنى ) .

وأضاف الاعلامي يسري الفخراني: الأيام بتجرى ، فرحة جميلة اليوم ، حضر الشباب وغاب عنها نجم النجوم عادل إمام ورفقاء الرحلة أحمد ونور ومحمود وسمير ،إنها رحلة الحياة.

وكان قد بدأ منذ قليل، حفل زفاف عادل رامي إمام، حفيد الفنان عادل إمام، بحضور عدد من أهل الفن.

ومن أبرز الفنانين الذين حرصوا على حضور حفل زفاف حفيد الزعيم عادل إمام، الفنان هشام ماجد ، ويوسف الشريف، والاعلامي عمرو الليثي، والمخرج معتز التوني، والذي كان في استقبال الفنان محمد عادل إمام.