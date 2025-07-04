موقف مؤثر.. محمد فؤاد يحتفل بزفاف ابنته بسملة

احتفل الفنان محمد فؤاد، اليوم الجمعة، بزفاف ابنته بسملة، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

واقتصر حفل زفاف ابنة محمد فؤاد، على حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين فقط، بعيدا عن عدسات المصورين.

وظهر محمد فؤاد، في حفل الزفاف، وهو يحتضن ابنته ويقبلها، في مشهد مؤثر.

زفاف ابنة محمد فؤاد

أعمال محمد فؤاد

من جهة أخرى، كشف الفنان محمد فؤاد عن موعد طرح ألبومه الجديد، والذي يعود به إلى الساحة الفنية بعد فترة من الغياب.

وقال محمد فؤاد، في تصريحات تلفزيونية: “أنا بنتهي دلوقتي من أحلى ألبوم ممكن يعمله محمد فؤاد في حياته قريبا جدا، بعد رمضان على طول هتشوفوا المفاجأت الحلوة”.