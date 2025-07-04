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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هلونهم الأغنية الأكثر نجاحا في ألبوم عمرو دياب ألحان وليد سعد

وليد سعد - عمرو دياب
وليد سعد - عمرو دياب
سعيد فراج

نجاح كبير حققه النجم عمرو دياب في البومه الجديد الذى يحمل إسم ابتدينا والذى تعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، وتصدر أغانيه التريند منذ طرحها أمس .

تعاون الهضبة عمرو دياب مع الملحن وليد سعد في اغنية هلونهم من كلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع احمد إبراهيم وحققت الأغنية نجاح كبير منذ طرحها وتصدرت تريند مواقع السوشيال ميديا وأشاد الجميع بها خاصة انها لون جديد على الهضبة .

يُعتبر الملحن وليد سعد من أبرز الأسماء في مجال الموسيقى العربية، خاصةً بفضل تعاونه المثمر مع النجم الكبير عمرو دياب، هذا التعاون الذي بدأ منذ 26 بأغنية "ولسة بتحبه ياقلبى"، أثمر بعدها عن مجموعة من الأغاني الناجحة التي حظيت بشعبية واسعة على مستوى الوطن العربي وخارجه.

يُعد التعاون بين الملحن وليد سعد والنجم عمرو دياب من أبرز المحطات الفنية التي تشهد على قدرة الموسيقى العربية على التطور والابتكار، ومن أبرز ثمار هذا التعاون أغنية "هلونهم" التي أُطلقت ضمن ألبوم عمرو دياب الأخير الذى يحمل إسم "ابتدينا" والتي تصدرت التريند بإشادة الجميع وهى من كلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع أحمد إبراهيم .

وليد سعد، المعروف بلمسته الموسيقية العصرية التي تمزج بين الطرب الأصيل والتجديد، نجح في أغنية "هلونهم" في تقديم لحن مختلف يتميز بالإيقاع السريع والجرأة، الأغنية اعتمدت على توليفة فنية متجانسة بين الجمل اللحنية السلسة والتوزيع، ما جعلها من أكثر الأغاني رواجًا في الألبوم.

يُعتبر صوت عمرو دياب من الأصوات التي تملك مرونة كبيرة في التعامل مع أنماط موسيقية متعددة، وقد أحسن وليد سعد استغلال هذه الميزة في "هلونهم" جاء اللحن ملائمًا تمامًا لطاقة عمرو دياب الغنائية، حيث حمل الطابع الحيوي والإيقاع الذي يميز جمهور الهضبة.

وليد سعد

ويُعرف وليد سعد بأسلوبه المميز في التلحين الذي يجمع بين الأصالة والحداثة، مما ينسجم تمامًا مع صوت عمرو دياب الفريد وإحساسه العالي.

كما ساهم وليد سعد في تلحين عدد من أغاني ألبومات عمرو دياب التي لاقت رواجًا كبيرًا، منها أغنية "ولسة بتحبة ياقلبى" و"لو كان يرضيك" و"فاكرنى ياحب" مما جعل هذا الثنائي واحدًا من أكثر الثنائيات الموسيقية نجاحًا في العالم العربي، ويعتمد نجاحهما على التوازن بين كلمات الأغنية، اللحن، والأداء المميز، وهذا ما يبرزه وليد سعد من خلال تلحينه الذي يبرز إحساس عمرو دياب ويجعله يصل مباشرة إلى قلب المستمع.

ورغم أن التعاونات الفنية بين الملحن وليد سعد والنجم الكبير عمرو دياب لم تكن كثيرة من حيث العدد، إلا أنها أثبتت حضورًا قويًا واستمرارًا لافتًا في ذاكرة الجمهور، فقد قدّم الثنائي مجموعة من الأغاني التي ما زالت تحظى بشعبية واسعة حتى اليوم، أبرزها أغنية "ولسه بتحبه يا قلبي"، والتي شكّلت حالة رومانسية خاصة وارتبطت بذكريات الكثيرين.

تميزت ألحان وليد سعد لعمرو دياب بالإحساس العالي والبساطة الموسيقية التي تصل بسهولة إلى قلب المستمع، وهو ما جعلها قادرة على الاستمرار والنجاح رغم مرور السنوات. ويُعد هذا التعاون مثالًا واضحًا على أن الجودة الفنية قد تفوق الكم، فبعض الأغاني القليلة قد تترك أثرًا يفوق عشرات الأعمال الأخرى.

ولا يزال الجمهور حتى اليوم يردد تلك الألحان ويتفاعل معها في الحفلات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، مما يؤكد مكانتها المميزة في أرشيف الهضبة، وفي تاريخ الموسيقى العربية المعاصرة.

وحرص الهضبة عمرو دياب على تلحين أغنيتين في ألبومه الجديد الذى يحمل إسم "ابتدينا"، وهما أغنية ارجعلها من كلمات بهاء الدين محمد وألحان عمرو دياب، والأغنية الأخرى حبيبتى ملاك من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو دياب وأحمد إبراهيم.

ويتكون ألبوم عمرو دياب الجديد ابتدينا من 15 أغنية متنوعة ومختلفة، وتأتي عناوينها: "خطفوني، يالا، إشارات، قفلتي اللعبة، خبر أبيض، ما تقلقش، بابا، حبيبتي ملاك، هلونهم، يا بخته، ابتدينا، شايف قمر، دايما فاكر، ارجعلها، ماليش بديل".

كما يشهد الألبوم مشاركة ابنى عمرو دياب له، إذ يشارك ابنه عبد الله معه خلال أغنية "يالا"، وابنته جانا في أغنية "خطفوني".

علاوة على ذلك، استطاع وليد سعد أن يواكب تطور الموسيقى الحديثة، ويضيف لمسته الخاصة على أغاني عمرو دياب، مما ساعد الأخير في المحافظة على مكانته كواحد من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي عبر عدة عقود.

الملحن وليد سعد ألحانه تركت بصمة كبيرة، وتعاون في مشواره الغنائى مع أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي من أجيال مختلفة بدءاً من وردة وعمرو دياب وتامر حسنى وحماقى والجسمى وأصالة وراغب علامة وفض شاكر وامال ماهر ولطيفة وصابر الرباعي وحكيم وهشام عباس وحماده هلال وايهاب توفيق ونوال الزغبى وسميرة سعيد وغيرهم بكثير من كبار المطربين.

عمرو دياب النجم عمرو دياب الملحن وليد سعد وليد سعد أيمن بهجت قمر

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