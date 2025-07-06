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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تبدأ من ألف جنيه.. أسعار تذاكر حفل عمرو دياب بمهرجان العلمين

بوستر حفل عمرو دياب
بوستر حفل عمرو دياب
سعيد فراج

يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل مهرجان العلمين في دورته الثالثة، يوم الجمعة 1 أغسطس المقبل. 

وطُرحت تذاكر حفل عمرو دياب، بمهرجان العلمين، والتي جاءت بين الفئات السعرية التالية: (1000 جنيه مصري، 2000 جنيه مصري، 10000 جنيه مصري، 75000 جنيه مصري «طاولة 5 مقاعد»، 150000 جنيه مصري «استراحة 8 مقاعد»). 

ألبوم عمرو دياب 

من جهة أخرى، طرح النجم الكبير عمرو دياب ألبومه الغنائي الجديد بعنوان “ابتدينا”، في أول تعاون له مع شركة سوني ميوزيك العالمية، ليواصل ريادته للمشهد الموسيقي العربي بألبوم يضم 15 أغنية تنوعت بين الرومانسي، الإيقاعي، والدرامي، بمشاركة نخبة من أبرز صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي.

يضم الألبوم الأغاني التالية:

    •    خطفوني (كلمات: تامر حسين – ألحان: عمرو مصطفى – توزيع: أسامة الهندي)

    •    يالا (كلمات: تامر حسين – ألحان: عزيز الشافعي – توزيع: أحمد إبراهيم)

    •    ماليش بديل (كلمات: تامر حسين – ألحان: إسلام زكي – توزيع: عادل حقي)

    •    ارجعلها (كلمات: بهاء الدين محمد – ألحان: عمرو دياب – توزيع: أسامة الهندي)

    •    دايما فاكر (كلمات: تامر حسين – ألحان: شادي حسن – توزيع: أحمد إبراهيم)

    •    شايف قمر (كلمات: محمد القياتي – ألحان: محمد يحيى – توزيع: شريف فهمي)

    •    ابتدينا (كلمات: تامر حسين – ألحان: عمرو مصطفى – توزيع: عادل حقي)

    •    يا بخته (كلمات: منة القيعي – ألحان: عزيز الشافعي – توزيع: توما)

    •    هلونهم (كلمات: أيمن بهجت قمر – ألحان: وليد سعد – توزيع: أحمد إبراهيم)

    •    حبيبتي ملاك (كلمات: أمير طعيمة – ألحان: عمرو دياب وأحمد إبراهيم – توزيع: أحمد إبراهيم)

    •    بابا (كلمات: ملاك عادل – ألحان: محمد يحيى – توزيع: عادل حقي)

    •    ما تقلقش (كلمات وألحان: عزيز الشافعي – توزيع: أحمد إبراهيم)

    •    خبر أبيض (كلمات: أيمن بهجت قمر – ألحان: محمد يحيى – توزيع: عادل حقي)

    •    قفلتي اللعبة (كلمات: مصطفى حدوتة – ألحان: محمد يحيى – توزيع: وسام عبد المنعم)

    •    إشارات (كلمات: أيمن بهجت قمر – ألحان: محمد يحيى – توزيع: أسامة الهندي)

جميع أغاني الألبوم تم ميكساجها والماستر الخاص بها بواسطة مهندس الصوت أمير محروس، أما التصوير الفوتوغرافي فكان بعدسة المصور كريم نور، الذي تعاون مع عمرو دياب في صناعة الهوية البصرية للألبوم.

ويُعد “ابتدينا” تجربة جديدة في مسيرة عمرو دياب، حيث يجمع بين روح الأغاني  التي اشتهر بها وأصوات موسيقية معاصرة تواكب التطور العالمي في شكل الموسيقى، بما يعزز مكانته كنجم متجدد دائمًا.

الألبوم متاح الآن على جميع منصات الاستماع الرقمية سواء على موقع يوتيوب أو منصات الموسيقى المختلفة.

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