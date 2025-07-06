أخبار الفن| حقيقة ارتباط نور النبوي.. وفاة والدة هبة عبد الغني

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: حقيقة ارتباط نور النبوي، وفاة والدة هبة عبد الغني، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل مهرجان العلمين في دورته الثالثة، يوم الجمعة 1 أغسطس المقبل.

أحيت الفنانة أمينة، الذكرى السنوية السادسة لرحيل شقيقتها الكبرى عزة، التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2019.

أثار الفنان نور النبوي، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا بعد ظهوره وهو بـ دبلة في يده اليمنى.

طرحت الشركة المنظمة لحفل الفنان محمد رمضان المرتقب في الساحل الشمالي، يوم 25 يوليو الجاري، تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور.

طرحت الشركة المنظمة لحفل الفنانة آمال ماهر، والفنان وليد توفيق، المرتقب يوم 12 يوليو، تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور.

تستعد الفنانة ديانا كرزون لإحياء حفل غنائي في مهرجان جرش بالأردن، يوم 26 يوليو الجاري.

يستعد الفنان ملحم زين، لإحياء حفل غنائي في مهرجان جرش بالأردن، يوم 30 يوليو الجاري .

رحلت عن عالمنا اليوم الأحد، 6 يوليو والدة الفنانة هبة عبد الغني، بعد صراع مع المرض.

أعلنت الصفحة الرسمية لـ نقابة المهن السينمائية، وفاة المخرج سعيد الرشيدي، اليوم الأحد 6 يوليو.

أعربت أنوسة كوتة، أرملة الموسيقار الراحل محمد رحيم، عن استيائها من استخدام إحدى الجهات الفنية لحنًا قديمًا من ألحان زوجها في أغنية جديدة تم طرحها مؤخرًا، دون الإشارة إلى مصدره أو نسبه لرحيم.

أثيرت حالة من الجدل حول الفنان أحمد الرافعي، منذ ليلة أمس، السبت 5 يوليو، بعدما كشفت زوجته لمياء دغمة عن اختفائه.