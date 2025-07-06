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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أخبار الفن| حقيقة ارتباط نور النبوي.. وفاة والدة هبة عبد الغني

أخبار الفن
أخبار الفن
قسم الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: حقيقة ارتباط نور النبوي، وفاة والدة هبة عبد الغني، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

تبدأ من ألف جنيه.. أسعار تذاكر حفل عمرو دياب بمهرجان العلمين

يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل مهرجان العلمين في دورته الثالثة، يوم الجمعة 1 أغسطس المقبل.

خافت تعمل عملية.. المطربة أمينة تكشف سر وفاة شقيقتها بعد 6 سنوات فراق

أحيت الفنانة أمينة، الذكرى السنوية السادسة لرحيل شقيقتها الكبرى عزة، التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2019.

لابس دبلة وبيغني.. نور النبوي يثير الجدل حول ارتباطه بفتاة

أثار الفنان نور النبوي، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا بعد ظهوره وهو بـ دبلة في يده اليمنى.

تصل لـ 10000 جنيه.. أسعار تذاكر حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي

طرحت الشركة المنظمة لحفل الفنان محمد رمضان المرتقب في الساحل الشمالي، يوم 25 يوليو الجاري، تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور.

أسعار تذاكر حفل آمال ماهر ووليد توفيق في الساحل الشمالي

طرحت الشركة المنظمة لحفل الفنانة آمال ماهر، والفنان وليد توفيق، المرتقب يوم 12 يوليو، تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور.

ديانا كرزون تحيي حفل مهرجان جرش بالأردن.. 26 يوليو

تستعد الفنانة ديانا كرزون لإحياء حفل غنائي في مهرجان جرش بالأردن، يوم 26 يوليو الجاري.

صوت الجبل في الأردن.. ملحم زين يحيي حفلاً جماهيريًا بمهرجان جرش 30 يوليو

يستعد الفنان ملحم زين، لإحياء حفل غنائي في مهرجان جرش بالأردن، يوم 30 يوليو الجاري .

وفاة والدة الفنانة هبة عبد الغني بعد صراع مع المرض

رحلت عن عالمنا اليوم الأحد، 6 يوليو والدة الفنانة هبة عبد الغني، بعد صراع مع المرض.

وفاة المخرج سعيد الرشيدي والمهن السينمائية تنعاه

أعلنت الصفحة الرسمية لـ نقابة المهن السينمائية، وفاة المخرج سعيد الرشيدي، اليوم الأحد 6 يوليو.

أنوسة كوتة: لحن محمد رحيم استُخدم في أغنية جديدة دون نسبها إليه

أعربت أنوسة كوتة، أرملة الموسيقار الراحل محمد رحيم، عن استيائها من استخدام إحدى الجهات الفنية لحنًا قديمًا من ألحان زوجها في أغنية جديدة تم طرحها مؤخرًا، دون الإشارة إلى مصدره أو نسبه لرحيم.

موبايله فصل شحن.. التفاصيل الكاملة لاختفاء أحمد الرافعي

أثيرت حالة من الجدل حول الفنان أحمد الرافعي، منذ ليلة أمس، السبت 5 يوليو، بعدما كشفت زوجته لمياء دغمة عن اختفائه.

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