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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

خافت تعمل عملية.. المطربة أمينة تكشف سر وفاة شقيقتها بعد 6 سنوات فراق

المطربة أمينة وشقيقتها
المطربة أمينة وشقيقتها
أحمد إبراهيم

أحيت الفنانة أمينة، الذكرى السنوية السادسة لرحيل شقيقتها الكبرى عزة، التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2019. 

ونشرت أمينة، صورة عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، مع شقيقتها الراحلة وكتبت: «النهاردة الذكرى السنوية السادسة لروح الروح الأم الأخت الصديقة المحبة أختى حبيبتى أم محمد وفهد  ياااااه لو تعرفى انتى وحشتيني إزاى للأسف مش هقدر أوصفلك بس بدعيلك يا أختى يا حبيبتي يا أمى يا حلوة إنتى يا مبتسمة رغم مرضك وتعبك تخيلو دى عاشت بصمامين عايزين يتغيرو وخافت تعمل عملية تغيير الصمامات». 

وأضافت أمينة: «الحمدلله كان فى مقدورنا نعمل العملية وخافت قالتلى طول مافى نفس داخل وطالع من عند ربنا خلاص لما هو يأذن ويتوفانى الله يبقى خلاص عمرى خلص لحد كده وعاشت لحد آخر نفس طلع وراحت لربنا يوم ٧/٧ الساعه ٩ ونص بالليل ماتت أحلى حاجة فى حياتى بحبك يا زوزة بحبك أوى وكل اما اكبر بحتاجك أكتر بس انتى عند الحنان المنان الغفور الرحيم ربنا يا اختى يجعل مرضك فى ميزان حسناتك اللهم امين .. انتم السابقون ونحن بإذن الله بكم لاحقون». 

أحدث أغاني أمينة 

من جهة أخرى، طرحت المطربة أمينة، أغنية سد يا ماما سد، في شهر يونيو الماضي، تزامنا مع عيد الأضحى المبارك. 

أغنية سد يا ماما سد لـ أمينة، من كلمات عمرو قطب، ألحان حسين زكريا، توزيع موسيقي نوار البحيري. 

وفي شهر مايو، طرحت أمينة، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم مايشغلوناش، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب. 

أغنية مايشغلوناش لـ أمينة، من كلمات: محمود سوستة، ميلودي: زياد وائل، موسيقى: زيزو المايسترو، صولو: بندق. 

وتقول كلمات الأغنية:

مايشغلوناش

كلامهم فاضي مهو عادي الكلام ببلاش

دي ناس اوباش

ونارهم قايده من ناحيتنا مبتهداش

كفايه صفار

مفيش غيرنا احنا بتراقبونا ليل ونهار

عنيكو ردار

ومش حالين وقاعدين تنقلو الاخبار

احنا العين علينا 

من ناس حوالينا 

بقو بيبصو لينا

حتي ف لبسنا

اسلكو حبه عيب

سيبتو ايه للغريب

كلو صبح يخيب

مين سالكلنا

أمينة الفنانة أمينة شقيقة المطربة أمينة أغاني أمينة أمينة الفخراني

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