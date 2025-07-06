ديانا كرزون تحيي حفل مهرجان جرش بالأردن.. 26 يوليو

تستعد الفنانة ديانا كرزون لإحياء حفل غنائي في مهرجان جرش بالأردن، يوم 26 يوليو الجاري.

وتحيي ديانا كرزون حفل مهرجان جرش على المسرح الجنوبي بالأردن، وأعلنت إدارة المهرجان عن طرح تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور.

بوستر حفل ديانا كرزون

أغاني ديانا كرزون

وفاجأت ديانا كرزون، محبيها ومتابعيها وعشاق الفرح في العالم العربي بعملين غنائيين خاصين بالأعراس.

وأهدت ديانا كرزون، أغنيتي الزفة اللتين قدمتهما من التراث الأردني والخليجي لكل العرسان في الوطن العربي، مؤكدةً أنها رغبت بإحياء التراث من خلال هذين العملين اللذين تم تطويرهما سواء من خلال الكلمات أو الألحان والتوزيع الموسيقي.

وكانت الأغنية الأولى "زفة شبيك لبيك" لحنا مطورا من الفلكلور وكتب كلماتها الشاعر الغنائي رائد الشطناوي وأعاد توزيعها الموسيقي محمد القيسي، قد حققت نجاحاً كبيراً بعد أيام قليلة من عرضها عبر قناة كرزون الرسمية على يوتيوب.

زفة عروس

وبعد أيام قليلة، طرحت كرزون زفة عروس "هب السعد" المستوحاة من التراث الخليجي، وعملت على تطويرها وإعادة توزيعها الموسيقي عبد الله العماني.

وبينت ديانا اثن تقديمها لهذين العملين يؤكد اعتزازها الكبير بالتراث العربي المليء بالأعمال الرائعة التي تستحق أن تقدم بقوالب جديدة وتوزيع موسيقي مختلف يناسب أذواق وتطلعات الأجيال الجديدة.

وعبرت كرزون عن سعادتها الكبير بردود الأفعال التي تلقتها من جمهورها الواسع المنتشر في كل أرجاء الوطن العربي، علماً بأن العملين شهدا مشاركات كبيرة جداً عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتعرف ديانا كرزون، بأنها واحدة من أميز من قدمن أغاني خاصة بالأعراس وكان منها "زفة فرحتنا الليلة، ولعانة، وغيرها.



مشوار ديانا

ولدت ديانا في الكويت، نشأت وتربت في الأردن وسط عائلة فنية لأب موسيقيّ وعضو في نقابة الفنانين بالأردن، وأم سورية كردية انفصلا لاحقا.

وتعتبر ديانا هي؛ الأخت الكبرى لثلاثة أشقاء زين، هيا، داوود، حصلت على دبلوم إدارة علوم طيران من جامعة عمان الأهلي.

أشيع خبر خطوبتها من الإعلامي اللبناني الراحل مازن دياب عام 2008 لكنها أوضحت أنها مجرد صداقة.

أعلنت خطوبتها في 24 فبراير 2020 من الإعلامي الأردني معاذ العمري.

وفي الرابع عشر من سبتمبر 2020، أعلنت زواجها منه رسمياً في يونيو 2021.

رزقت بابنتها الأولى «سلمى» في يونيو 2023، ورزقت بابنها الثاني "راشد".

ديانا كرزون مشوارها الفني

وبدأت ديانا الغناء في سن السادسة، حيث كانت تؤدّي الأغاني الوطنية في الحفلات المدرسية، وشاركت في عدد من المهرجانات الوطنية بالأردن وخارجها، وكان،ت أولى أغانيها “يا أيها الملك” للملك عبد الله الثاني بن الحسين.

شاركت في مهرجان الأغنية الأردنية لموسمين متتاليين، حيث قدمت أغنيتين إحداهما رسالة فنان.

ماذا قدمت ديانا كرزون للقضية الفلسطينية؟

ومنذ اندلاع الأزمة الفلسطينة وتعرضها للعدوان من قبل قوات الاحتلال، تبنت ديانا كرزون الدفاع عنهم والدعاء لهم بتخطى هذه الأزمة.

الأمر لم يصل عند هذا الحد، بل قامت بطرح أغنية تضامنا مع الشعب الفلسطيني بعنوان “الشعب البطل”.