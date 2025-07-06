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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

موبايله فصل شحن.. التفاصيل الكاملة لاختفاء أحمد الرافعي

أحمد الرافعي
أحمد الرافعي
قسم الفن

أثيرت حالة من الجدل حول الفنان أحمد الرافعي، منذ ليلة أمس، السبت 5 يوليو، بعدما كشفت زوجته لمياء دغمة عن اختفائه. 

اختفاء أحمد الرافعي 

القصة بدأت بقلق الزوجة لمياء دغمة، تجاه زوجها، بسبب اختفائه عنها، ما جعلها تحرر محضرا بتغيب أحمد الرافعي. 

وبعد غضون ساعات من البلاغ، عاد أحمد الرافعي إلى منزله سالما معافى بدون أي مكروه، حسبما أكد نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي. 

وقال أشرف زكي، إن القصة تتلخص في أن هاتف أحمد الرافعي فصل شحن، فلم تستطع أسرته وزوجته أن يتواصلوا معه، ما جعلهم يتجهون لتحرير محضر بالتغيب. 

أعمال أحمد الرافعي 

وشارك الفنان أحمد الرافعي في بطولة فيلم “أحمد وأحمد” للفنان أحمد السقا وأحمد فهمي، المعروض بالسينمات حاليا. 

يُذكر أن فيلم "أحمد وأحمد" يضم نخبة من النجوم، منهم: أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، طارق لطفي، غادة عبد الرازق، علي صبحي، محمد لطفي، ورشدي الشامي. ويأتي العمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبد الله، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

كما شارك أحمد الرافعي، في بطولة مسلسل “الكابتن”، للفنان أكرم حسني، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي. 

مسلسل الكابتن

مسلسل "الكابتن" من تأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، ويتكون المسلسل من 15 حلقة ويعرض ضمن خريطة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويتناول المسلسل حكاية درامية اجتماعية تحمل طابعاً كوميدياً في إطار فانتازي، ويقدم أكرم حسني في العمل شخصية طيار، يتعرض لمفارقات كوميدية.

ويشارك في بطولة "الكابتن" نخبة من النجوم، منهم بجانب أكرم حسني، آية سماحة، أحمد عبد الوهاب، الفنانة القديرة سوسن بدر، رحمة أحمد، سامي مغاوري،  ميمي جمال، محمد رضوان، عمر شوقي، أحمد الرافعي، وئام مجدي، وآخرين.

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