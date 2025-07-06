أنوسة كوتة: لحن محمد رحيم استُخدم في أغنية جديدة دون نسبها إليه

أعربت أنوسة كوتة، أرملة الموسيقار الراحل محمد رحيم، عن استيائها من استخدام إحدى الجهات الفنية لحنًا قديمًا من ألحان زوجها في أغنية جديدة تم طرحها مؤخرًا، دون الإشارة إلى مصدره أو نسبه لرحيم.

وفي فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك"، قالت:" كنت بسمع الألبوم، وفي أغنية شدتني بتقول (قمر قمر، أنا شايف قمر، قدامي قمر).. حسيت إن اللحن مألوف جدًا، وافتكرت فورًا إنه من ألحان محمد رحيم."



وأوضحت أنوسة:"الأغنية دي كانت غنوة للأبنودي، واسمها (كلمة مصر)، ولحنها محمد رحيم.. فحبيت أمسي على الناس وأقول مبروك، بس بطريقتنا، ومبروك على الألبوم.. بس مش أوي كده، محمد رحيم كان دايمًا بيبقى العلامة."



واختتمت حديثها برسالة غامضة: "الأيام الجاية فيها أغنية تانية وموضوع تاني."

وكانت حالة من الجدل أثيرت بشأن مصير مدربة الأسود "أنوسة كوتة"، وذلك بعد إحالتها للمحاكمة، على خلفية بتر ذراع عامل في السيرك الخاص بها، بعد تعرضه لهجوم من نمر أثناء أحد العروض الترفيهية بطنطا.

تحديد موعد المحاكمة

حددت محكمة جنح طنطا بمحافظة الغربية في 31 مايو أولي جلسات محاكمة "أنوسة كوتة" في واقعة بالتسبب خطأ في إصابة العامل بالسيرك محمد البسطويسي؛ حيث تعرض لحادث هجوم من نمر ،مما نتج عنه بتر ذراع العامل الأيسر أثناء أحد العروض الترفيهية بطنطا.