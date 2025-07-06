لابس دبلة وبيغني.. نور النبوي يثير الجدل حول ارتباطه بفتاة

أثار الفنان نور النبوي، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا بعد ظهوره وهو بـ دبلة في يده اليمنى.

وظهر نور النبوي، في مقطع فيديو نشره عبر ستوري حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، بـ دبلة في يده اليمنى، وهو يغني ويتفاعل مع أغاني البوم عمرو دياب الجديد..

ظهور نور النبوي بـ الدبلة، فتح باب التكهنات حول حقيقة ارتباطه بفتاة لم يكشف عن هويتها، في ظل تكتم الفنان عن إبداء أي تفاصيل.

نور النبوي

أعمال نور النبوي

وشارك الفنان نور النبوي، مؤخرا في المسلسل الاذاعي جوازة مشروعة مع الفنانة هنا الزاهد، والفنانة أنغام سالوسة.

كما شارك نور النبوي، في بطولة مسلسل 6 شهور، الذي تم عرضه في العام الماضي 2024.

مسلسل 6 شهور

تدور أحداث مسلسل "6 شهور" في إطار اجتماعي شبابي، كما يسلط الضوء على حياة الشباب ومشاكلهم في العمل خاصة بعد التخرج فى الجامعة.

ويشارك في بطولة مسلسل 6 شهور نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان نور النبوي، باهر النويهي، نور إيهاب، محمد عبدالعظيم، مجدي بدر، أمجد الحجار، مراد مكرم ومن تأليف أحمد هشام، وإخراج مصطفى الصولي ويظهر فيه عدد كبير من ضيوف الشرف، حيث تجمع كل حلقة ضيف شرف آخر أعمال الفنان نور النبوي أما عن آخر الأعمال الدرامية التي قدمها الفنان نور النبوي هو مسلسل بعنوان "إمبراطورية ميم" مع والده الفنان خالد النبوي، والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي.