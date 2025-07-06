وفاة المخرج سعيد الرشيدي والمهن السينمائية تنعاه

أعلنت الصفحة الرسمية لـ نقابة المهن السينمائية، وفاة المخرج سعيد الرشيدي، اليوم الأحد 6 يوليو.

ولم تكشف نقابة المهن السينمائية، برئاسة المخرج مسعد فودة، تفاصيل جنازة وعزاء المخرج الراحل سعيد الرشيدي.

وفاة المخرج سعيد الرشيدي

ونعت نقابة المهن السينمائية المخرج الراحل سعيد الرشيدي، بمنشور عبر فيسبوك، كتبت فيه: «نقابة المهن السينمائية تنعي الزميل المخرج/ د. سعيد الرشيدي “يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي” صدق الله العظيم».

وتابع البيان: «ينعي نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة#نقابة_المهن_السينمائية الزميل المخرج/ د. سعيد الرشيدي - كبير مخرجي الدراما، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان .. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته».