وفاء عامر توجه رسالة للزعيم وعبلة كامل بعد تصدرهما التريند

شاركت الفنانة وفاء عامر صورة للزعيم عادل إمام في أحدث ظهور له مع عائلته، خلال حفل زفاف حفيده، بعد سنوات من الغياب.

وكتبت وفاء عامر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": النجوم صارفين ملايين على السوشيال ميديا، و تنافس مين (الأعلى مشاهدة)، وتيجي صورة لعادل إمام وصورة لعبلة كامل، يؤكدوا إن المحبة الحقيقية لا تُشترى، ولا تزول ، بنحبكم والله.

يذكر أن تصدَّر الزعيم عادل إمام التريند بعد ظهوره المفاجئ، عقب سنوات عديدة من الغياب، في صورة عائلية من فرح نجل رامي عادل إمام.

واحتفل المخرج رامي عادل إمام بعقد قران نجله الأكبر "عادل"، حفيد الفنان القدير عادل إمام، في حفل عائلي اقتصر على الأهل والأصدقاء المقرّبين وعدد من النجوم.



كما تصدرت عبلة كامل، تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر أفراد أسرتها صور معاها بعد غيابه سنوات.