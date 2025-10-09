قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

محافظ أسوان:تخطى المستهدف لإزالة التعديات بالمرحلة الثالثة للموجه الـ27بمركز إدفو بإزالة118حالة تعدى

إزالة التعديات بأسوان
إزالة التعديات بأسوان

نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل فى تخطى المستهدف خلال هذه المرحلة وذلك بإزالة 118 حالة تعدى بمساحة 42 ألف و 826 م2 ، من بينها الحالات التى لم تقم بتوفيق أوضاعها من أصحاب ملفات التقنين ، وأيضاً الحالات التى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية ، ووسط مشاركة من الأجهزة الشرطية ، ونواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء والقرى ، مدعمين بالمعدات الثقيلة .

ويأتى ذلك فى ظل التعليمات المشددة من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بشأن تكثيف وتكاتف الجهود بين كافة الأجهزة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجه الـ 27 ، والتى تستمر حتى 27 أكتوبر الجارى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على حق الدولة والشعب فى أراضيه .

ومن جانبه أشاد الدكتور إسماعيل كمال بهذه الجهود من العاملين بالوحدة المحلية بإدفو ، وهو الذى يتطلب معه قيام رؤساء المراكز والمدن بأهمية التنسيق المتواصل والمستمر مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال لإستكمال سلسلة الحملات المكبرة الهادفة لإزالة كافة أشكال التعدى سواء على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية .

إزالة التعديات

وأكد المحافظ على أننا نستهدف من هذه الحملات إزالة التعديات الصادر لها قرارات إزالة من الجهات المختصة ، وأيضاً إزالة الحالات التى يتم رصدها فى المهد وبشكل فورى أولاً بأول ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين .

فقد قام رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بالتعاون مع الجهات المختصة بمديريات الخدمات المختلفة بتنفيذ تكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بشكل ملموس على أرض الواقع ، حيث أكد إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة أسوان على أنه تم تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات بمنطقة الناصرية وعدد المناطق الأخرى ، وهو ما ساهم فى خلق بيئة نظيفة لهم .

ويأتى ذلك إستكمالاً للمتابعة الدورية من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان للجهود الجارية من كافة الجهات من أجل التدخل السريع لرفع المعاناة عن المواطنين ، والتفاعل الفورى مع المطالب والشكاوى الجماهيرية لوضع الحلول المطلوبة لها .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

