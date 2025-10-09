الفنانة نهى صالح تتعرض لوعكة صحية: رد لجسدي عافيته

أعلنت الفنانة نهى صالح عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”.

ونشرت نهى صالح صورة وهي تضع الكانيولا وعلقت كاتبة: “اللهم رد لجسدي عافيته”.

يذكر أن الفنانة نهى صالح تألقت في مسلسل “شهادة معاملة أطفال”، وقدمت دور شخصية فلاحة فيه، والذي تم عرضه في رمضان 2025.

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة محمد هنيدي وصبري فواز وسما إبراهيم ومحمود حافظ ونهى عابدين ووليد فواز وعلاء مرسي، من إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف محمد سليمان عبد المالك.