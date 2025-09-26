نهى صالح: أرفض عمليات التجميل.. وهذه رسالتي للبنات

كشفت الفنانة نهى صالح، عن رأيها في عمليات التجميل، وهل يمكن أن تُقبل عليها أم لا.

وقالت الفنانة نهي صالح، في لقاء خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري،: “أرفض عمليات التجميل ولا أحبها، ومش بحب لما بنات صغيرين يعملوا عمليات؛ ببقى عايزة أقول ليهم ليه؟، دا انتوا صغيرين جدا”.

وأضافت نهى صالح،: “مفيش حاجة اسمها مين بيتعب أكثر الراجل ولا الست؟، لأن الاتنين عندهم مسؤوليات كبيرة، بس بَحسّ إن الراجل بيتعب جدا في مسئولياته”.

يذكر أن الفنانة نهى صالح تألقت في مسلسل “شهادة معاملة أطفال”، وقدمت دور شخصية فلاحة فيه، والذي تم عرضه في رمضان 2025.

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة محمد هنيدي وصبري فواز وسما إبراهيم ومحمود حافظ ونهى عابدين ووليد فواز وعلاء مرسي، من إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف محمد سليمان عبد المالك.

