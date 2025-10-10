لتحلية صحية .. طريقة عمل كيكة الجزر

تعد كيكة الجزر من الأكلات الشهية المناسبة للريجيم حيث أنها تحتوى على قدر كبير من الفيتامينات أو الأملاح المعدنية خاصة عند استخدام دقيق الشوفان أو الدقيق الأسمر.

نعرض لكم طريقة عمل كيكة الجزر من خلال خطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة فى المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير كيكة الجزر



2 و 1\2 كوب دقيق

1 و 1\2 ملعقة صغيرة بيكينج صودا

1 و 1\4 ملعقة صغيرة بيكينج باودر

2 ملعقة صغيرة قرفة

رشة ملح

2 كوب سكر

4 بيض

كوب زيت

ملعقة صغيرة فانيليا

2 كوب جزر مبشور

3\4 كوب عين جمل مفروم

3\4 كوب جوزهند مبشور

علبة أناناس مفروم ومصفى



طريقة عمل كيكة الجزر



في بولة كبيرة ضعي البيكينج صودا والبيكينج بودر والقرفة والملح واخلطيهم جيدا.



في وعاء آخر ضعي السكر مع البيض والزيت والفانيليا وقلبيهم جيدا ثم ضعي الخليط الاول على الثاني واعجنيهم.



في صينية مبطنة بالسمنة ضعي عجينة كيكة الجزر وادخليها فرن ساخن لمدة 35 دقيقة وتزين بجوز الهند والأناناس وعين الجمل.