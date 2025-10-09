قطع المياه عن بعض القرى بأطفيح لتنفيذ خط الانحدار الرئيسي لمشروع الصرف الصحي

أعلنت محافظة الجيزة أنه في ضوء تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز ومدينة أطفيح وقيام الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بأعمال تنفيذ خط الانحدار الرئيسي بمشروع الصرف الصحي بقرية الخرمان وما تتطلبه من أعمال تحويلات على خط المياه قطر 600 مم المغذي لمناطق الخرمان والبرمبل والكريمات.

الأمر الذي يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع المياه اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 10 / 10 / 2025 وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق 11 / 10 / 2025.



و المناطق المتأثرة بقطع المياه:

قرى الخرمان – البرمبل – الكريمات التابعة لمركز أطفيح.

وتُهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لحين الانتهاء من الأعمال وعودة الخدمة إلى طبيعتها.



وتشير محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب سوف تقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه للمواطنين.