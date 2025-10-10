مش للطلبة والموظفين بس.. الأوراق المطلوبة لاستخراج اشتراك المترو

يبحث المواطنون عن كيفية الحصول علي اشتراك مترو الأنفاق، وخاصة الطلاب مع بداية الفصل الدراسي الأول.



وذلك في ظل اعتماد مئات الآلاف من الطلاب على المترو كوسيلة نقل رئيسية لما يتميز به من سرعة وأمان وتكلفة اقتصادية مقارنة بوسائل النقل الأخرى.

الاوراق المطلوبه لاستخراج اشتراك المترو

وتأتي هذه الخدمة في إطار حرص وزارة النقل وهيئة مترو الأنفاق على دعم الطلاب وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر، خاصة مع التوسع الكبير في خطوط المترو التي باتت تغطي مناطق واسعة من القاهرة الكبرى والمدن المجاورة.

رئيس الهيئة القومية للأنفاق الاشتراكات توفر للطالب من 80 لـ 90 %

أكد طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن خطوط المترو يتم تقسيمها لـ 4 مناطق في اشتراكات الطلاب، وهناك اشتراكات للطلاب كل 3 شهور و سعر المنطقة الأولى 150 جنيها والمنطقة الثانية 200 جنيه والمنطقة الثالثة والرابعة بـ 250 جنيها وأكثر من 5 مناطق بـ 300 جنيه.

واضاف ان الاشتراكات توفر للطالب من 80 لـ 90 % من الثمن الفعلي لتذاكر مترو الأنفاق، و الطالب يكون له رحلتان في اليوم، واحدة نهارا والأخرى مساء في اشتراكات مترو الأنفاق.

والطالب الذي يرغب في استخراج اشتراك في مترو الانفاق يحضر جوابا من المدرسة ومديرية التربية والتعليم .

اشتراكات مترو الأنفاق مخصصة للطلاب لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد

وتوفر هيئة مترو الأنفاق اشتراكات مخصصة للطلاب لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، وذلك بأسعار رمزية تتناسب مع مختلف المراحل التعليمية، حيث تم تحديد أسعار اشتراك مترو الأنفاق للطلاب لعام 2025 على النحو التالي.



المنطقة الواحدة بسعر 150 جنيها، والمنطقتان بسعر 200 جنيه، بينما تبلغ تكلفة الاشتراك لثلاث أو أربع مناطق 250 جنيها، ولخمس أو ست مناطق 300 جنيها.

ويتم تجديد الاشتراك كل فصل دراسي أو وفق التعليمات المعتمدة من الهيئة، مع التأكيد أن الاشتراك شخصي لا يجوز استخدامه من قبل أي شخص آخر، وفي حالة فقدان الكارت الممغنط يتم استخراج بدل فاقد مقابل رسوم إضافية.

وتتيح هيئة المترو استخراج الاشتراكات للطلاب من خلال مكاتب الاشتراكات المنتشرة في عدد من المحطات الرئيسية على الخطوط الثلاثة، وذلك لتسهيل الإجراءات وتوزيع الضغط على المحطات المركزية.

أماكن استخراج الاشتراكات

وتشمل أماكن استخراج الاشتراكات على الخط الأول محطات حلوان، عين حلوان، جامعة حلوان، المعادي، الزهراء، الشهداء، المرج الجديدة.

وعلى الخط الثاني محطات كلية الزراعة، المظلات، العتبة، الدقي، المنيب.

أما الخط الثالث فيضم محطات كلية البنات، عدلي منصور، هليوبوليس، العتبة، ناصر، وادي النيل، وجامعة القاهرة.

ويتم استخراج اشتراك المترو للطلاب عبر مجموعة من الخطوات المنظمة التي تضمن سهولة وسرعة في التنفيذ، تبدأ بالتوجه إلى أحد مكاتب الاشتراكات بالمحطات الكبرى مثل الشهداء أو السادات أو العتبة، ثم شراء استمارة الاشتراك المخصصة للطلاب مقابل رسوم رمزية.

بعد ذلك يتم ملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة بدقة، وختمها من المدرسة أو الكلية المعنية، ثم تقديمها مع المستندات المطلوبة إلى مكتب الاشتراكات، حيث يتم إدخال البيانات على النظام واستلام الكارت الممغنط بعد تفعيله مباشرة للاستخدام.

المستندات المطلوبة لاستخراج اشتراك مترو الأنفاق

أما المستندات الأساسية المطلوبة لاستخراج اشتراك مترو الأنفاق للطلاب فتشمل صورتين شخصيتين حديثتين مقاس 4×6، وصورة من بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد لمن هم دون 16 عاما، بالإضافة إلى صورة من إيصال المصروفات الدراسية مختوما من الجهة التعليمية، إلى جانب استمارة الاشتراك بعد ختمها رسميا من المدرسة أو الكلية.

ويعد مترو الأنفاق الوسيلة المفضلة لدى الطلاب بفضل انتظامه في المواعيد وسرعته في التنقل، إلى جانب كونه وسيلة آمنة توفر الدعم المالي للأسر عبر الأسعار المدعومة التي تقل كثيرا عن وسائل النقل الأخرى، مما يساعد الطلاب على الالتزام بمواعيد الدراسة اليومية دون عناء الانتظار أو الازدحام.

وتؤكد هيئة مترو الأنفاق أن الهدف من هذه الاشتراكات هو دعم العملية التعليمية وتيسير حركة الطلاب بشكل منظم، ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة النقل العام وتوسيع شبكة المترو لتخدم أكبر عدد من المواطنين، مع تطبيق أحدث نظم الإدارة الذكية لخدمة الركاب وتحسين مستوى الكفاءة التشغيلية لجميع خطوط المترو.