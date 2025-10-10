رابط استخراج شهادة التحركات إلكترونيا لإثبات السفر خارج مصر

في إطار جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتيسير الإجراءات الحكومية للمواطنين، أتاحت وزارة الداخلية خدمة استخراج شهادة التحركات إلكترونيا عبر موقعها الرسمي، بما يوفر الوقت والجهد ويقلل من الازدحام داخل المقرات الإدارية.



استخراج شهادة التحركات إلكترونيا

وتعد شهادة التحركات من الوثائق الرسمية المهمة التي يحتاجها المواطن لإثبات حركات السفر من وإلى مصر خلال فترة زمنية محددة، ويتم إصدارها بناء على البيانات المسجلة بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، سواء لمقدم الطلب شخصيا أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي.

وتستخدم شهادة التحركات في العديد من المعاملات الرسمية داخل مصر وخارجها، حيث تطلبها بعض الجهات الحكومية أو السفارات أو المؤسسات القانونية، لإثبات سفر المواطن وتحركاته الدولية خلال فترة معينة.

وتعد هذه الشهادة من المستندات الأساسية في بعض إجراءات الهجرة أو لمتابعة القضايا القانونية أو طلبات اللجوء أو الجنسية في الخارج، ما يجعلها من الوثائق الحيوية التي تحرص وزارة الداخلية على تسهيل الحصول عليها رقميا دون الحاجة إلى التوجه المباشر لمكاتب الجوازات.

ولتفعيل الخدمة، يجب على المواطن أولا إنشاء حساب إلكتروني على موقع وزارة الداخلية عبر الرابط الرسمي https://moi.gov.eg، من خلال اختيار تسجيل دخول ثم إنشاء حساب جديد، وإدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم الرباعي والرقم القومي وتاريخ الميلاد والعنوان، وإنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور ليتمكن من متابعة الخدمات لاحقا.

استخراج شهادة التحركات

وبعد إنشاء الحساب يمكن للمواطن الدخول إلى قسم دليل الخدمات واختيار أيقونة شهادة التحركات لبدء خطوات التقديم.

وتتضمن خطوات استخراج شهادة التحركات إلكترونيا الدخول إلى الموقع الرسمي، وتسجيل الدخول بالحساب الشخصي، ثم ملء نموذج الطلب بدقة، والذي يشمل بيانات الشخص المستفيد من الشهادة مثل الرقم القومي، الوظيفة، تاريخ الميلاد، المحافظة والعنوان، واسم الجهة التي ستقدم إليها الشهادة.

بعد ذلك يقوم المواطن بتحديد الفترة الزمنية المطلوب استخراج الشهادة عنها، ومراجعة البيانات قبل اختيار طريقة الدفع الإلكتروني من خلال الوسائل المتاحة بالموقع لاستكمال تسجيل الطلب.

ويتم تنفيذ الطلب خلال ثلاثة أيام عمل فقط، على أن يتم استلام الشهادة من مقر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية في الموعد الذي يحدده المواطن مسبقا عبر الموقع، دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية.

وتؤكد وزارة الداخلية أن الحضور الشخصي يقتصر على استلام الشهادة فقط، بينما جميع الخطوات الأخرى تتم إلكترونيا بالكامل، بما في ذلك التسجيل والدفع والمتابعة.

وتتطلب عملية استخراج الشهادة تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، بالإضافة إلى خطاب رسمي من الجهة الطالبة للشهادة مثل السفارات أو المؤسسات، وفي حالة الاستلام بالنيابة يشترط وجود توكيل رسمي موثق.

كما يمكن للمواطن متابعة حالة الطلب إلكترونيا حتى موعد الاستلام عبر الرابط المباشر لخدمة التحركات

https://emoves.moi.gov.eg.

شهادة التحركات 2025

وتتميز الخدمة بعدة مزايا أبرزها اختصار الوقت المستغرق في استخراج الشهادة من أسابيع إلى أيام قليلة فقط، وإتاحة التقديم من المنزل دون الحاجة إلى التوجه الفعلي إلى المكاتب الحكومية، فضلا عن تقليل الضغط على الإدارات وتحقيق سرعة ودقة في تنفيذ المعاملات، بما يدعم خطة الدولة للتحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات العامة.

وبذلك تعد خدمة استخراج شهادة التحركات لعام 2025 إلكترونيا خطوة متقدمة، حيث توفر تجربة استخدام سهلة ومتكاملة للمواطنين في الداخل والخارج، وتعكس التوجه المستمر نحو تقديم خدمات ذكية بكفاءة وشفافية عالية.