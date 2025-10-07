تحرك جديد من ادارة الزمالك لتوفير جزء من مستحقات اللاعبين.. تفاصيل

يجري مجلس إدارة نادي الزمالك محاولات مكثفة في الفترة الحالية لتوفير دفعة جديد من مستحقات اللاعبين لصرفها خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وكان الزمالك صرف دفعة من مستحقات اللاعبين قبل مباراة غزل المحلة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويتحرك مسؤولو الزمالك في أكثر من اتجاه لتوفير المبالغ التي تحتاجها إدارة الكرة في الفترة الحالية لصرفها للاعبين وأعضاء الجهاز الفني.



وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة لمدة أربعة أيام بعد التعادل مع غزل المحلة في المباراة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الفريق تدريباته يوم الخميس المقبل على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر الجاري.