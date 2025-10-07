حرب بين لجان المجلس وجون إدوارد.. جمال حمزة يصف الوضع داخل الزمالك

أكد جمال حمزة نجم نادي الزمالك السابق، أن الزمالك في حالة لا يحسد عليها في الوقت الحالي، من تراجع في نتائج الفريق وحروب على السوشيال ميديا من اللجان الإلكترونية.

وقال جمال حمزة في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتاني على راديو ميجا إف إم: نادي الزمالك للأسف في الوقت الحالي، بيعيش حرب إلكترونية بين لجان المسؤولين علي السوشيال ميديا، هناك لجان لجون إدوارد ولجان لمجلس إدارة الزمالك.

وأضاف: ما يحدث في الوقت الحالي في الزمالك لاعبي الفريق يدفعوا ثمنه، كما أن لاعبي الزمالك " زهقوا " من المسكنات، وعلي مجلس الادارة إيجاد الحلول سريعا وصرف المستحقات المتأخرة للاعبين.

وتابع: جون إدوارد لم يقدم شيئا لنادي الزمالك منذ تعيين مديرا رياضيا، كما أن الصفقات التي أبرمها ليست على مستوى نادي الزمالك، كما انها أزمة الزمالك منذ البداية هو تواجد جون إدوارد مشرفا على قطاع كرة القدم.

وواصل: الشئ الوحيد الذي فعله جون إدوارد منذ قدومه مديرا رياضيا لنادي الزمالك هو توجيه الشكر لعمال اوضه اللبس بنادي الزمالك، وذلك يعتبر الانجاز الوحيد، ولكن أنا كنت أتمنى نجاح التجربة من البداية ولكنها لم تنجح حتى هذه اللحظة.