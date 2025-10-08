قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025
تحركات عاجلة داخل الزمالك لتجنب فسخ عقد محمود بنتايك
الزراعة: انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالمحافظات
رئيس بعثة منتخب مصر بالمغرب: الأجواء إيجابية واللاعبون عازمون على حسم التأهل
وزير الخارجية الأمريكي ونظيره البريطاني يتفقان: لا مكان لحماس في حكم فلسطين
الداخلية تعلن البدء في قبول طلبات التقدم لحج القرعة 2026.. الشروط والمواعيد
بعد تتويجه بجائزة جلوب برستيج.. رونالدو يكشف عن موعد اعتزاله
اتفاق مبدئي.. مصادر بالأهلي تكشف اختيار المدير الفني الجديد والحسم خلال ساعات
اليوم.. انقطاع المياه لمدة 10 ساعات بأسيوط | تعرّف على الأماكن والمواعيد
أسيوط تودع قداسة البابا تواضروس بحفاوة شعبية ورسمية واسعة
قيادي بـ«فتح»: نأمل أن تفضي مفاوضات شرم الشيخ لوقف فوري ونهائي لإطلاق النار بغزة|فيديو
سفير مصر الأسبق بإسرائيل: العقد الاجتماعي في دولة الاحتلال تفكك.. وفكرة الأمان أصبحت «محل شك»|فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تحركات عاجلة داخل الزمالك لتجنب فسخ عقد محمود بنتايك

بنتايك
بنتايك
محمد سمير

قال الإعلامي خالد الغندور إن نادي الزمالك يسابق الزمن من أجل تدبير مستحقات المغربي محمود بنتايك خلال الأيام المقبلة، لتفادي أي تصعيد قانوني من جانب اللاعب قد يمنحه أحقية فسخ تعاقده مع النادي في ظل تأخر صرف مستحقاته المالية.

وأكد "الغندور"، خلال تصريحاته ببرنامج «ستاد المحور»، أن إدارة النادي تعمل على توفير جزء من المبالغ المتأخرة ضمن خطة عاجلة لحل أزمة المستحقات المتراكمة للاعبين، خصوصًا بعد التحذيرات التي تلقاها النادي من وكيل بنتايك بشأن اللجوء إلى الطرق القانونية حال استمرار التأخير.

ويأتي ذلك في وقت ترددت فيه أنباء عن اهتمام النادي الأهلي بضم اللاعب حال فسخ عقده مع الزمالك، خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه منذ انضمامه إلى القلعة البيضاء.

وتسعى إدارة الزمالك إلى احتواء الأزمة سريعًا للحفاظ على استقرار الفريق، وعدم خسارة أحد أبرز عناصر الخط الخلفي.

الزمالك نادي الزمالك مستحقات المغربي محمود بنتايك محمود بنتايك بنتايك أزمة المستحقات الأهلي

المزيد

